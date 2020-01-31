112 ekipleri yoğun kar yağışı altında hastaların çağrısına paletli ambulansla ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 112 ekipleri yoğun kar yağışı altında hastaların çağrısına paletli ambulansla ulaştı - Son Dakika

112 ekipleri yoğun kar yağışı altında hastaların çağrısına paletli ambulansla ulaştı

6 saat önce

112 ekipleri Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki çağrılara paletli ambulanslar vasıtası ile yetişmeye çalışırken, hem kar hem de zorlu arazi şartları ile mücadele ediyor.

112 ekipleri yoğun kar yağışı altında hastaların çağrısına paletli ambulansla ulaştı, System.String[]

112 ekipleri Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki çağrılara paletli ambulanslar vasıtası ile yetişmeye çalışırken, hem kar hem de zorlu arazi şartları ile mücadele ediyor.


Kayseri'de gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 112 ekipleri vatandaşlardan gelen çağrılara zorlu kış şartlarına rağmen büyük bir özveri ile ulaşmaya çalışıyor.


Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar köyünde ilaç alerjisi olan 18 yaşındaki Aynur Şaban'ın ailesi de 112 ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Çağrı sonrasında yola çıkan 112 ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda köye ulaşamayınca paletli ambulanslar devreye girdi. 112 ekipleri, paletli ambulans ile ulaştıkları engelli Aynur Şaban ve bir yakınını Yahyalı Devlet Hastanesi'ne teslim etti.


Sarız ilçesine bağlı Damızlık köyünde de gelen çağrıya 112 ekipleri yine paletli ambulansla ulaşarak gerekli müdahaleyi yaptı. - KAYSERİ

Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
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