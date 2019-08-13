Son Dakika Haberleri: 112 ekiplerinden "kemerin ses getirsin" videosu
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112 ekiplerinden "kemerin ses getirsin" videosu

24 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi 112 Acil Servis İstasyonunda görevli sağlık personeli, "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması için video çekti.

112 ekiplerinden
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi 112 Acil Servis İstasyonunda görevli sağlık personeli, "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması için video çekti.
İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" uygulaması devam ediyor.
Bu kapsamda, acil servis istasyonunda görevli Acil Tıp Teknisyeni Adnan Koçak, paremedikler Safiye Evli ile Miyase Elvan bir video hazırladı.
Görüntülerde, Evli'nin, "Bizler 112'ciyiz ve hayat kurtarırız. Siren sesinden önce kemerini tak, ses getirsin" ifadesinin ardından, üç mesai arkadaşı aynı anda emniyet kemerlerini takıyor ve ambulansın siren sesini çalıyor.
Daha sonra sağlık personelleri, hep bir ağızdan "hayırlı bayramlar" diyerek video sona eriyor.
Koçak, Evli ve Elvan'ın sosyal medyadan da paylaştıkları video beğeni topladı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 10:48 Kaynak: AA
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