112 ekiplerinden "kemerin ses getirsin" videosu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi 112 Acil Servis İstasyonunda görevli sağlık personeli, "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması için video çekti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi 112 Acil Servis İstasyonunda görevli sağlık personeli, "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması için video çekti.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" uygulaması devam ediyor.

Bu kapsamda, acil servis istasyonunda görevli Acil Tıp Teknisyeni Adnan Koçak, paremedikler Safiye Evli ile Miyase Elvan bir video hazırladı.

Görüntülerde, Evli'nin, "Bizler 112'ciyiz ve hayat kurtarırız. Siren sesinden önce kemerini tak, ses getirsin" ifadesinin ardından, üç mesai arkadaşı aynı anda emniyet kemerlerini takıyor ve ambulansın siren sesini çalıyor.

Daha sonra sağlık personelleri, hep bir ağızdan "hayırlı bayramlar" diyerek video sona eriyor.

Koçak, Evli ve Elvan'ın sosyal medyadan da paylaştıkları video beğeni topladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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