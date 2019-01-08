Son Dakika Haberleri: 112 Ekiplerinin "Kara Kışta" Sağlık Mücadelesi

112 Ekiplerinin "Kara Kışta" Sağlık Mücadelesi

50 dakika önce

Düzce'de rahatsızlanan KOAH hastası adam, 4 çeker ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Düzce'de rahatsızlanan KOAH hastası adam, 4 çeker ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak köyünde yaşayan 44 yaşındaki Tabir Çelik'in yakınları, hastalarının olduğunu ve yoğun kar yağışı nedeniyle evden çıkamadıklarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Düzce 112 Başhekimi Dr. Elif Yılmaz, özel donanımlı ambulans ile birlikte hastaya ulaşmak için yola çıktı.

Yoğun çaba sonucunda yaklaşık 1 saat sonra Çelik'in evine ulaşan ekip, hastayı alarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi.

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Dr. Elif Yılmaz, zorlu bir yolculuğun ardından hastayı zamanında hastaneye yetiştirmenin rahatlığını yaşadığını belirtti.

Yılmaz, tüm sağlık çalışanları gibi kendilerinin de yoğun kar yağışı ile mücadele ettiklerini söyledi.

İhbar üzerine yola çıktıklarını ve zorlu bir yolculuk yaptıklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"KOAH'li bir hastamız vardı. Hastamız, normal ambulanslarımızın ulaşamayacağı bir yerdeydi. Biz de özel donanımlı ambulansla hastaya ulaştık, hastamızın genel durumu iyi. Hastayı hastaneye teslim ettik, şuan için sıkıntımız yok. Biz 7/24 hem merkezde hem de yoğun kar olan yerlerde hizmet vermeye devam ediyoruz.

Yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışının olduğunu aktaran Yılmaz, "Karla mücadele araçları yolu açsa da yol hemen arkasından kapanıyor, bunun için biraz problem var. Eğer sıkıntılı hastalar varsa gündüz vakti şehir merkezlerine gelsinler, yüksek kesimlerde ikamet etmesinler. Özellikle kronik hastalarımız için geçerli bu. Yüksek kesimlerdeki hastalarımıza ulaşmak gece vakti daha zor olacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:05 Kaynak: AA

KOAH, Kar, Düzce, Güncel
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