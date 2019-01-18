Son Dakika Haberleri: 112 Ekiplerinin Karla İmtihanı

112 Ekiplerinin Karla İmtihanı

1 saat önce

112 ekiplerinin karla imtihanı Sivas'ta sert geçen kış mevsimi dolayısı ile 112 ekipleri hastaların yardım çağrılarına cevap verebilmek için aynı zamanda karla mücadele ediyorSİVAS - Sivas'ta sert geçen kış mevsimi dolayısı ile 112 ekipleri hastaların yardım çağrılarına cevap verebilmek için...

112 ekiplerinin karla imtihanı
Sivas'ta sert geçen kış mevsimi dolayısı ile 112 ekipleri hastaların yardım çağrılarına cevap verebilmek için aynı zamanda karla mücadele ediyor

SİVAS - Sivas'ta sert geçen kış mevsimi dolayısı ile 112 ekipleri hastaların yardım çağrılarına cevap verebilmek için aynı zamanda karla mücadele ediyor.
Sivas'ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanıyor. Halen 300'den fazla köy ile araç ulaşımı sağlanamıyor. Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülürken, sert kış şartlarından en çok olumsuz yönde etkilenenlerden biri ise 112 ekipleri oldu. Hastaların yardım çağrılarına koşan ekipler aynı zamanda karla mücadele etmek zorunda da kaldı.
112 ekipleri, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya Beldesinde yardım bekleyen üç diyaliz hastasına kar paletli ambulans ile ulaştı. Ekipler beldeye ulaşabilmek için aracın kepçesi ile yolu açmak zorunda kalıp devrilen direklerin ve kopan enerji hastalarının arasından geçti. Güçlükle ulaşılan hastalar alınarak ilgili diyaliz merkezlerine ulaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:05 Kaynak: İHA

Sivas, Genel
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