112 Ekiplerinin Karla Sınavı
45 dakika önce
Sivas'ta sert geçen kış mevsimi dolayısıyla 112 ekipleri hastaların yardım çağrılarına cevap verebilmek için aynı zamanda karla mücadele ediyor.
Sivas
'ta sert geçen kış mevsimi dolayısıyla 112 ekipleri hastaların yardım çağrılarına cevap verebilmek için aynı zamanda karla mücadele ediyor.
Sivas'ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanıyor. Halen 300'den fazla köyle araç ulaşımı sağlanamıyor. Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülürken, sert kış şartlarından en çok olumsuz yönde etkilenenlerden biri ise 112 ekipleri oldu. Hastaların yardım çağrılarına koşan ekipler aynı zamanda karla mücadele etmek zorunda da kaldı.
112 ekipleri, Sivas'ın Yıldızeli
ilçesi Güneykaya
beldesinde yardım bekleyen üç diyaliz hastasına kar paletli ambulansla ulaştı. Ekipler beldeye ulaşabilmek için aracın kepçesi ile yolu açmak zorunda kalıp devrilen direklerin ve kopan enerji hastalarının arasından geçti. Güçlükle ulaşılan hastalar alınarak ilgili diyaliz merkezlerine ulaştırıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:19 Kaynak: İHA
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