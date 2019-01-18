Son Dakika Haberleri: 112 Ekiplerinin Karla Sınavı

112 Ekiplerinin Karla Sınavı

45 dakika önce

Sivas'ta sert geçen kış mevsimi dolayısıyla 112 ekipleri hastaların yardım çağrılarına cevap verebilmek için aynı zamanda karla mücadele ediyor.

112 Ekiplerinin Karla Sınavı, System.String[]
Sivas'ta sert geçen kış mevsimi dolayısıyla 112 ekipleri hastaların yardım çağrılarına cevap verebilmek için aynı zamanda karla mücadele ediyor.

Sivas'ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanıyor. Halen 300'den fazla köyle araç ulaşımı sağlanamıyor. Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülürken, sert kış şartlarından en çok olumsuz yönde etkilenenlerden biri ise 112 ekipleri oldu. Hastaların yardım çağrılarına koşan ekipler aynı zamanda karla mücadele etmek zorunda da kaldı.

112 ekipleri, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde yardım bekleyen üç diyaliz hastasına kar paletli ambulansla ulaştı. Ekipler beldeye ulaşabilmek için aracın kepçesi ile yolu açmak zorunda kalıp devrilen direklerin ve kopan enerji hastalarının arasından geçti. Güçlükle ulaşılan hastalar alınarak ilgili diyaliz merkezlerine ulaştırıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

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