112 Farkındalık Eğitimleri Antalya'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 112 Farkındalık Eğitimleri Antalya'da başladı - Son Dakika

112 Farkındalık Eğitimleri Antalya'da başladı

6 saat önce

Antalya Valiliğince, Acil Durumlarda Tek Numara sloganıyla başlatılan, 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.

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Antalya Valiliğince, Acil Durumlarda Tek Numara sloganıyla başlatılan, 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.


"Acil Durumda Tek Numara" sloganıyla başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında pek çok kurum ve kuruluşa bilgilendirme ziyaretinde bulunan heyet, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi hakkında bilgiler verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayan vatandaşların, ihbarın önemi ve aciliyetine göre ilgili kurumların olay yerine en kısa sürede yönlendirilmesi amaçladıklarını ifade ettiler.


5 merkez ve 14 taşra olmak üzere Antalya ilinin tüm ilçelerinde sürdürülecek projede, muhtarlıklar, camiler, okullar ve eğlence merkezleri gibi pek çok mekanda hedef kitleye, 112 Acil Çağrı numarasının etkin kullanımı ve hangi durumlarda kullanılması gerektiği konularında, halkın bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması amaçlanıyor.


Merkez ilçelerde farkındalık atağı


Projede, gereksiz çağrı ve asılsız ihbarların önlenmesi ve bu aramaların neden olduğu kaynak, zaman ve iş gücü israfının önüne geçilmesi de hedefleniyor. 112 Farkındalığı eğitimleri için, 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye ve AFAD çalışanı olmak üzere toplamda 50 personel ile birlikte aktif olarak görev alınacağı belirtildi. Ekipler proje kapsamında 5 merkez ( Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu) ilçede ve Serik, Kemer, Manavgat ilçelerinde tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Ekipler temin edilecek araçlarla günlük planlarını takip ederek, hedef kitle ve mekanları ziyaret ederek hedef kitlenin farkındalığını arttırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladılar.


112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemini anlatan afişlerin Antalya'nın tüm ilçelerinde asılması yönünde gerekli çalışmaların başlatıldığı da ifade edildi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
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