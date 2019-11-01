Son Dakika Haberleri: 112 görevlisi yağmurda ıslanan minik Azra'yı montuyla ısıttı
Son Dakika Güncel 112 görevlisi yağmurda ıslanan minik Azra'yı montuyla ısıttı

112 görevlisi yağmurda ıslanan minik Azra'yı montuyla ısıttı

6 saat önce

KARABÜK'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sinyalizasyon direğine çarptı.

112 görevlisi yağmurda ıslanan minik Azra'yı montuyla ısıttı, System.String[]

KARABÜK'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada hafif yaralanan 3 yaşındaki Azra Ece'yi, 112 Acil görevlisi, üzerine kendi montunu örterek, ısıttı

Kaza, dün gece Kurtuluş Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük yönüne giden Mustafa Altuntepe yönetimindeki 43 SL 871 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Remziye Altuntepe (73) ve Azra Ece Aksu hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil görevlisi montunu çıkarıp, yağmurda ıslanıp, üşüyen Azra Ece Aksu'nun üzerine örttü. Görevli, korkan Azra'yı saçlarını okşayıp, konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:17 Kaynak: DHA
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