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"112 Günü" kapsamında 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu - Son Dakika

"112 Günü" kapsamında 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu

11.02.2022 17:55

"112 Günü" kapsamında 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu Kırıkkale'de "112 Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak için 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu.

"112 Günü" kapsamında 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de "112 Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak için 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu.

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Müdürlüğü tarafından Hacılar beldesinde "112 Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak için fidan dikim etkinliği düzenlendi. Saat 11.02'de Acil Çağrı Merkezi ve belediye personelleri tarafından 112 fidan, 112 saniyede toprakla buluşturuldu. Personeller fidanları dikmek için saniyelerle yarıştı. Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ve Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, fidan dikim etkinliğine katıldı. Fidanların dikildiği alana ise "112 Hatıra Ormanı" adı verildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammed Ali Tekinay, 112 saniyede 112 fidan dikimi projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Buradaki amacımız saniyelerle yarışan 112 Acil Çağrı Merkezlerimizde, saniyelerin önemini dile getirmek, zaman mekan ve bulunduğumuz ortam ne olursa olsun her koşulda insanlara hizmet için çalıştığımızı bu çamurlu ortamlarda da fidanları 112 saniyede hayata kavuşturarak bunu göstermek istedik" dedi.

Bozkırın şehri Kırıkkale'de yeşillendirme çalışmalarına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Tekinay, "Ayrıca küresel ısınmanın olduğu bir dönemde fidanları toprakla buluşturaraktan fidanlarımızla bir farkındalık oluşturmak istedik. Bozkıra 112 personellerimizle birlikte can verme adına çünkü bizim amacımız insan hayatı önceliğimiz fakat insan hayatında yeşilin yeri bambaşka. Bulunduğumuz bozkır şehirlerinden birindeyiz Kırıkkale'de. Bu bozkırı da yeşillendirmek için 112 fidanı hayatla buluşturduk" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi personeli Nuray Duru ise, "11 Şubat tüm Türkiye'de '112 günü' olarak kutlanıyor. Bizde 11 Şubat'ta bir farkındalık yapmak istedik. 112 adet fidanımızı 112 saniyede dikmek istedik. Vakalara ne kadar hızlı olduğumuzu ne kadar hızlı ulaştığımızı burada da ispatlamak istedik. Bir farkındalık oluşmak için 112 saniyede 112 fidan dikildi" diye konuştu.

112 Günü kapsamında 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu
112 Günü kapsamında 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu
112 Günü kapsamında 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu

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Kırıkkale, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '112 Günü' kapsamında 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "112 Günü" kapsamında 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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