112 hava ambulansı menenjit hastası için havalandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde rahatsızlanan ve menenjit şüphesi ile tedavi altına alınan 63 yaşındaki hasta için Adana'dan hava ambulansı Kozan'a geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde rahatsızlanan ve tedavisi için acil olarak Adana'ya sevki gereken 63 yaşındaki hasta için hava ambulansı Kozan şehir stadına iniş yaptı. Sağlık ekipleri tarafından Kozan şehir stadyumuna getirilen hasta, helikopter ambulansa taşınarak Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)