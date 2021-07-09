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112 hayata, 211 evine kavuşturacak - Son Dakika

112 hayata, 211 evine kavuşturacak

09.07.2021 14:12

112 hayata, 211 evine kavuşturacak Antalya'nın Kepez ilçesinde uygulanan örnek 'ALO 211' projesiyle, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sağlık kuruluşuna giden hastalar, 211'i arayarak evine belediyeye ait ambulansla götürülecek Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü: "Belediye projelerimiz...

112 hayata, 211 evine kavuşturacak

Antalya'nın Kepez ilçesinde uygulanan örnek 'ALO 211' projesiyle, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sağlık kuruluşuna giden hastalar, 211'i arayarak evine belediyeye ait ambulansla götürülecek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü: "Belediye projelerimiz Türkiye'ye örnek"

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "Güzel ve yerinde hizmet"

ANTALYA - Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi arasında 'ALO 211' sağlık hizmetinin protokolü imzalandı. "112 ile hayata, 211 ile evine kavuş" sloganıyla bugün açılış töreni yapılan protokole göre, Kepez bölgesinde ikametgah eden ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden hastaneye giden hastalar, ALO 211 Çağrı Merkezi'ne müracaat ederek evine belediyeye ait ambulansla götürülecek.

Kepez Belediyesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan 'ALO 211' sağlık hizmeti ile 112 ACİL servis hizmetiyle hastaneye götürülen vatandaşların, evlerine nakilleri sağlanacak. Sağlık alanında atılan örnek projeyle birlikte 'ALO 211' sağlık hizmeti sadece Kepez'de ikamet eden vatandaşları kapsıyor. İlçe sakinlerinin 112 ACİL sağlık hizmetinden faydalanarak ambulansla hastaneye götürülmeleri halinde, evlerine nakilleri Kepez Belediyesinin 'ALO 211' sağlık hizmeti ile sağlanacak. Hastaneden taburcu olan veya özellikle eve dönüş imkanı olmayan vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmesi için Kepez Belediyesi'nin ALO 211 Çağrı Merkezi'ne müracaat etmeleri gerekiyor. Vatandaşların sağlık kuruluşlarından evlerine nakilleri Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin ambulansları ve sağlık personelleri tarafından sağlanacak.

Ünal Hülür: "Güzel ve yerinde hizmet"

Protokolün bugün Belediye Sağlık Merkezi önünde açılış töreni yapıldı. Törene İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, meclis üyeleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, geçtiğimiz gün projenin protokolünü imzaladıklarını hatırlatarak, "112'nin tersinden 211 üzerinden hayata geçirilen projenin lansmanından bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kepez bölgesine hizmet edecek olan 112 tarafından hastanelere götürülen, hastaların ki bu hasta sayısı Antalya ilinde günde 300 kadar hastayı hastanelere taşıyoruz. Bu hastaların yaklaşık 50 kadarı Kepez Bölgesinde. Bu yapılan hizmetle birlikte belediyemiz Ambulans ve ekipleriyle bu hastaları hastanelerden evlerine geri taşımmış olacak. 122 aracılığı ile hastanelerde taşıdığımız hastaların verisini paylaşacağız. Güzel ve yerinde bir hizmet. 112 sayesinde hastanelere götürdüğümüz vatandaşların geri dönüşleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından böyle bir hizmet vermiyoruz. Bu hizmet belediyemiz tarafından tamamlanmış olacak. Kepez Belediyesiyle sağlık alanında bu bölgede çok güzel iş birliktelikleri yapıyoruz" dedi.

Hakan Tütüncü: "Belediye projelerimiz Türkiye'ye örnek"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Kepez Belediyesi'nin hemşehrilerine sağlık hizmeti götürme konusunda bir gönüllü kuruluş olarak kendisinden beklenenin çok çok üzerinde hizmetler ortaya koyduğunu söyledi. Bir belediyenin yol yapmazsa, tapu vermezse, eleştirilebileceğini, bir belediyenin hastane kurmadı diye, bir sağlık tesisi kurmadı, evde sağlık hizmeti vermedi diye, eleştirilemeyeceğini belirten Tütüncü, "İşte! Biz kendi görev alanımız içinde olsun ya da olmasın hemşehrilerimizin ortak menfaatlerine hizmet edecek her alanda hizmet üretmeyi kendine düstur edinmiş bir belediyeyiz. Hemşehrilerimizin mutluluğuna mutluluk katmayı kendisine ilki edinmiş bir belediyeyiz. Sosyal belediyecilik uygulamaları konusunda ortaya koyduğumuz performans ve projelerimiz Türkiye'de örnek oldu." diye konuştu.

Belediye Sağlık Merkezi ile konforlu sağlık hizmeti

2009 yılından itibaren üzerinde durdukları en önemli konunun sağlık olduğuna da değinen Tütüncü, "Bir insan için en kıymetli varlık sağlıktır. Sağlıkla ilgili biz elimizden geldiğince belediyemizin sosyal bir belediye mantığıyla en güçlü bir şekilde çalışması için çaba gösterdik. 2009 yılında göreve geldiğimizde 1 doktor ve 2 görevlisi olan bir sağlık birimimiz vardı. Biz işe evde sağlık hizmeti ile başladık, giderek vites büyüttük ve Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'ni kurduk. Birçok polikliniğin bulunduğu sağlık merkezimiz, tıp merkezi statüsü de kazandı. Biz bütün yaptığımız eserlerin kalıcı olmasına önem veriyoruz. Belediyecilik asıl olan sizden daha çok yaşayacak eserler vücuda getirebilmektir. İnsanlar makamlardan gelirler geçerler, önemli olan arkanızda ne bıraktığınızdır." dedi.

Nüfusun yüzde 50'sine sağlık hizmeti

Belediye Sağlık Merkezi çatısı altında sürdürülen evde sağlık hizmetlerinden bugüne kadar 67 bin 879 kişinin faydalandığını da belirten Tütüncü, "Evde sağlıkta, 168 binden fazla da işlem yapılmış. Belediye Sağlık Merkezimizi bugüne kadar 339 bin 549 kişi kullanmış, ve burada da yaklaşık 1 milyon işlem yapılmış. Kepez'in nüfusunu 600 bin olarak kabul edersek, hemen hemen nüfusumuzun yüzde 50'sine hizmet vermiş bir belediyeyiz" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Tütüncü, ALO 211 Sağlık Hizmetinden görev alacak 2 ambulansın tanıtımını gerçekleştirdi.

112 hayata, 211 evine kavuşturacak
112 hayata, 211 evine kavuşturacak
112 hayata, 211 evine kavuşturacak
112 hayata, 211 evine kavuşturacak

Hakan Tütüncü, Hisarcık, Kepez, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 112 hayata, 211 evine kavuşturacak - Son Dakika


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