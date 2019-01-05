Son Dakika Haberleri: 112 İhbarlarının Yüzde 63'ü Asılsız

112 İhbarlarının Yüzde 63'ü Asılsız

47 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, acil çağrı numaralarına yapılan aramaların büyük çoğunluğunun asılsız ve gereksiz çağrılar olduğunu, bu numaraları gereksiz yere meşgul etmenin 250 TL cezasının bulunduğunu açıkladı.

112 İhbarlarının Yüzde 63'ü Asılsız, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, acil çağrı numaralarına yapılan aramaların büyük çoğunluğunun asılsız ve gereksiz çağrılar olduğunu, bu numaraları gereksiz yere meşgul etmenin 250 TL cezasının bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 112 Acil Çağrı, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma Hattı'na yapılan aramalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bu numaraları gereksiz yere meşgul edenlere 250 Türk lirası para cezası verildiği aktarıldı.

Bakanlığın 2018 yılı için paylaştığı verilere göre; 112 Acil Çağrı ihbarlarının yüzde 36,58'i asıllı, yüzde 63,42'si asılsız ihbar olarak tespit edildi. 155 ihbarlarının yüzde 15'i gereksiz çağrı, yüzde 30'u bilgi talebi, yüzde 53'ü asıllı ihbar, yüzde 2'si asılsız ihbarlar. 156 çağrılarının ise yüzde 83'ü asıllı ihbar olurken, yüzde 17'si asılsız ihbarlardan oluştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

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