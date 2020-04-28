112 istasyonu ile telekomünikasyon şirketinin binasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 112 istasyonu ile telekomünikasyon şirketinin binasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

112 istasyonu ile telekomünikasyon şirketinin binasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı

6 saat önce

- 112 istasyonu ile telekomünikasyon şirketinin binasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı Yangına 13 itfaiye aracı ve 39 personel müdahale etti Denizli'de 112 istasyonu ile bir telekomünikasyon şirketinin kullandığı binada çıkan yangın 13 itfaiye aracı ve 39 personelin müdahalesi...

- 112 istasyonu ile telekomünikasyon şirketinin binasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Yangına 13 itfaiye aracı ve 39 personel müdahale etti

DENİZLİ - Denizli'de 112 istasyonu ile bir telekomünikasyon şirketinin kullandığı binada çıkan yangın 13 itfaiye aracı ve 39 personelin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir telekomünikasyon şirketi ile 112 ekiplerinin istasyonunun bulunduğu binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, binanın çatı kısmından alevler yükseldi. Alevleri fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangına 13 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve 39 personel müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangından dolayı çevre sakinleri ise büyük panik yaşadıklarını ve alevleri görünce durumu hemen itfaiyeye bildirdiklerini kaydettiler.

112 istasyonu ile telekomünikasyon şirketinin binasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:02 Kaynak: İHA

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