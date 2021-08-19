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112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada - Son Dakika

112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada

19.08.2021 14:15
112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada, System.String[]

AMASYA'da 5 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun camını sopayla kıran Ahmet K. (37) gözaltına alındı.

AMASYA'da 5 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun camını sopayla kıran Ahmet K. (37) gözaltına alındı. Şüphelinin saldırı anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, 10 Ağustos'ta öğle saatlerinde Nergis Mahallesi'ndeki 5 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Ahmet K., bilinmeyen nedenle istasyon binası dışında sağlık personeline hakaret etti. Sağlık görevlileri olup biteni anlamaya çalışırken, Ahmet K., elindeki sopayla istasyonun camını kırdı. Sağlık ekipleri de istasyona girerek durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli Ahmet K.'yi gözaltına aldı. Sorguya alınan şüphelinin 3 farklı suçtan kaydı bulunduğu ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını söylediği belirtildi. İfadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. O anlara ait, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüde, Ahmet K.'nin elindeki sopayla istasyon camına vurması, içerideki sağlık görevlilerinin de sakinleştirmek istediği görülüyor.


112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada

112 Acil, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada - Son Dakika


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