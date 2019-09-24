112 personeline sertifika verildi

Kırşehir'de, acil obstertik eğitimi alan 112 personeline sertifika verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eğitimde, gebelikten doğum sonrasındaki acil müdahale gerektiren durumlarla ilgi bilgi verildiği ifade edildi.

Bu tür eğitimlerin yoğun bakım hizmetleri ile 112 acil yardım ve kurtarma hizmetlerindeki gelişmelere büyük katkılar sunduğu belirtilen açıklamada, kentte görev yapan tüm 112 personeline yönelik yapılan bilgilendirmelerin ardından sertifikaların verildiği belirtildi.

Gebelik, doğum ve doğum sonrası komplikasyonlar için eğitimlerin hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyada her yıl dört yüz bin civarında anne ölümünün gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise anne ve bebek ölümlerinde önceki yıllara göre ciddi oranlarda azalma sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır. Anne ve bebeklerimizin sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde nakillerini sağlamak amacıyla ilimizde görev yapmakta olan tüm 112 personeline yönelik acil obstetrik bakım eğitimi, doğum ve yeni doğan sevkine yaklaşım konularında bilgilendirmeler yapılmıştır."