112 PERSONELİNİ TAŞIYAN OTOMOBİL TAKLA ATIP, ÇAYA DÜŞTÜ 5 YARALI - Son Dakika
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112 PERSONELİNİ TAŞIYAN OTOMOBİL TAKLA ATIP, ÇAYA DÜŞTÜ 5 YARALI

01.06.2022 15:59

ÇANKIRI'da, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelini taşıyan otomobil takla atıp çaya düştü.

ÇANKIRI'da, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelini taşıyan otomobil takla atıp çaya düştü. Kazada, 5 personel yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Abdülhalik Renda Mahallesi, Çay Yolu Sokak Deveciler mevkisinde meydana geldi. Görevli oldukları 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürlüğü'ne gitmek için yola çıkanların içerisinde bulunduğu F.K. yönetimindeki 18 AN 737 resmi plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak çaya düştü. Kazada F.K. ile yanındaki M.T., R.U., A.Ç. ve M.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobile sıkışan yaralılar, ekiplerce kurtarılarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)

112 PERSONELİNİ TAŞIYAN OTOMOBİL TAKLA ATIP, ÇAYA DÜŞTÜ 5 YARALI
112 PERSONELİNİ TAŞIYAN OTOMOBİL TAKLA ATIP, ÇAYA DÜŞTÜ 5 YARALI
112 PERSONELİNİ TAŞIYAN OTOMOBİL TAKLA ATIP, ÇAYA DÜŞTÜ 5 YARALI
112 PERSONELİNİ TAŞIYAN OTOMOBİL TAKLA ATIP, ÇAYA DÜŞTÜ 5 YARALI
112 PERSONELİNİ TAŞIYAN OTOMOBİL TAKLA ATIP, ÇAYA DÜŞTÜ 5 YARALI

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Kaynak: DHA

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