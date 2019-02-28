Son Dakika Haberleri: 112 Sağlık Ekipleri Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kaldı

112 Sağlık Ekipleri Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kaldı

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili bölgesinde 112 Sağlık ekipleri kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

112 Sağlık Ekipleri Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kaldı, System.String[]
Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili bölgesinde 112 Sağlık ekipleri kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Artvin'in Borçka ilçesindeki bin 860 rakımlı Camili bölgesindeki Düzenli köyünde merdivenden düşerek kafasını yere vuran Hidayet Erbay'ın (58) yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye giden Camili 112 Acil Servis ekipleri Erbay'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıyı hastaneye getirdikten sonra dönüş yoluna geçen 112 ekipleri yolda kar ve tipi nedeniyle kara saplandı. Özel İdare ekiplerinden yardım isteyen 112 ekipleri bölgedeki çığ tehlikesi nedeniyle ilçe merkezine geri dönmek zorunda kaldı. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:44 Kaynak: İHA

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