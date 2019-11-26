Son Dakika Haberleri: 112 sanıklı FETÖ davasında verilen hapis cezaları üst mahkemece onandı
Son Dakika 3. Sayfa 112 sanıklı FETÖ davasında verilen hapis cezaları üst mahkemece onandı - Son Dakika

112 sanıklı FETÖ davasında verilen hapis cezaları üst mahkemece onandı

7 saat önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik açılan davada örgütün sözde Türkiye öğretmen sorumlusu Osman Bikeç ile 82 sanık hakkında verilen hapis cezaları, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

112 sanıklı FETÖ davasında verilen hapis cezaları üst mahkemece onandı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik açılan davada örgütün sözde Türkiye öğretmen sorumlusu Osman Bikeç ile 82 sanık hakkında verilen hapis cezaları, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.


Bölge mahkemesi tarafından verilen kararda, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 76 sanık hakkında verdiği kararda usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi. FETÖ'nün eğitim yapılanmasında oldukları gerekçesiyle 112 kişi hakkında açılan davada 3. Ağır Ceza Mahkemesi, eski öğretmen Osman Bikeç'e örgüt yöneticiliğinden 13 yıl 9 ay hapis cezası vermiş, 82 sanığı ise 1 yıl 13 ay ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen sürelerle mahkumiyet kararları verilmişti. Bazı sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine karar veren ceza dairesi, sanık Veli Taşçı hakkındaki davanın ayrılarak bu dava dosyasından tefrik edilip yeni bir dosya açılmasını kararlaştırdı.


Açılan davada, mahkeme 7 sanığın beraatına hükmederken firari 22 sanık hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştırmıştı.


Davaya ilişkin gerekçeli kararda da ise FETÖ'nün örgütün sözde eğitim sorumlularından Osman Bikeç'in Musa kod adını kullandığı, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmenlerden sorumlu olduğu iddia edilmişti. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
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