112 yaşında Ayşe Nine'den acı haber - Son Dakika
Son Dakika Güncel 112 yaşında Ayşe Nine'den acı haber - Son Dakika

112 yaşında Ayşe Nine'den acı haber

6 saat önce

TÜRKİYE'nin en yaşlı insanlarından biri olan, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Ayşe Uçar, 112 yaşında yaşamını yitirdi.

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TÜRKİYE'nin en yaşlı insanlarından biri olan, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Ayşe Uçar, 112 yaşında yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Uçar, 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Uçar, kızları Kadriye Daş (87), Meliha Bozkurt (89) ile Adile Demirtaş (92) ile yaşamını sürdürüyordu. 76 yaşında bir de gelini bulunan Uçar, ilerleyen yaşına rağmen hayata olan bağlılığı ile biliniyordu. 2 yıl önce yaşlılar gününde kendisini ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e hatıralarını anlatıp, "Çocukken okumak istiyordum ama okuyamadım. 4 çocuğumu, tütün tarlalarında büyüttüm. Şimdiki nesil çok rahat. Az yiyeceksin, öz yiyeceksin, hareket edeceksin. Yoğurttan, peynirden, ottan vazgeçmem. Tavuk gibi yatıp horoz gibi ilk ışıkta gözümü açarım. Eşeğimi kaybederim, neşemi kaybetmem" diyerek, uzun yaşamının sırrını söyleyen Uçar'dan bugün saat 05.00 sıralarında acı haber geldi. Uçar, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Türkiye'nin en yaşlı insanlarından biri olan Ayşe Uçar yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirip, "Ayşe Uçar ninemize Allah rahmet eylesin. Sağlığı ile ilgili sık sık bilgi alıyordum. Muğla önemli bir yaşayan hafızasını kaybetti" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:50 Kaynak: DHA
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