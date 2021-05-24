112'ye 'elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır' çağrısı - Son Dakika

112'ye 'elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır' çağrısı

24.05.2021 10:53
112'ye 'elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır' çağrısı, System.String[]

SAMSUN'da yılda ortalama 1 milyonu aşkın çağrı gelen 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, sağlık hizmeti için zamanla yarışan sağlık görevlileri, özellikle asılsız ve gereksiz ihbarlarda zor anlar yaşıyor.

SAMSUN'da yılda ortalama 1 milyonu aşkın çağrı gelen 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, sağlık hizmeti için zamanla yarışan sağlık görevlileri, özellikle asılsız ve gereksiz ihbarlarda zor anlar yaşıyor. Çağrı merkezini arayanlar; 'Evimin önünde trafik kitlendi. Ne zaman açılır', 'Elektrik kesildi, su akmıyor, doğal gaz kesildi ne zaman gelir' diye çağrılarda bulunuyor. Kentte, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2021 yılında gelen 658 bini aşkın çağrının 508 bin 722'sinin asılsız çıktı. Asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 30 kişiye, toplam 12 bin 360 TL idari para cezası kesilirken, 112 çalışanları ise halktan duyarlı olmalarını istiyor.

Samsun'da polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, AFAD, orman yangın ve itfaiye hizmetleri 112 Acil Çağrı Merkezi ile birlikte tek bir noktadan komuta ediliyor. Çağrı Merkezi'ni arayanlar, saniyeler içerisinde ilgili kuruma yönlendirilerek, olaya müdahale ediliyor. Kente yılda ortalama 1 milyonu aşkın çağrı gelen merkezdeki operatörler ile vatandaşlar arasında ilginç diyalogların da yaşandığı aramalarda; sağlık hizmeti için zamanla yarışan sağlık görevlileri, özelikle asılsız ihbarlarda zor anlar yaşıyor. Çağrı merkezini arayanlar; 'Evimin önünde trafik kitlendi. Ne zaman açılır', 'Elektrik gitti, su akmıyor, doğalgaz kesildi ne zaman gelir' şeklinde gereksiz ve asılsız çağrılarda bulunuyor. Kentte, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yılın ilk 4,5 ayında gelen 658 bini aşkın çağrının 508 bin 722'sinin asılsız çıkması dikkati çekiyor. Asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 30 kişiye, toplam 12 bin 360 TL idari para cezası kesilirken, 112 çalışanları ise vatandaşlardan duyarlı olmalarını istiyor.

'ASILSIZ ÇAĞRI ORANI YÜZDE 77'Samsun'da 2021 yılı 1 Ocak-15 Mayıs tarihleri arasında gelen 658 bin 203 çağrının, yüzde 77'sinin asılsız olduğunu belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, "Merkezimize yapılan asılsız ve gereksiz çağrı oranı yüzde 77'dir. Gereksiz arayarak meşgul edenler olduğu gibi bilinçli olarak sürekli asılsız ihbarda bulunanlar var. Pandemi ve tam kapanma döneminde evinde yalnız yaşayan vatandaşlar, panik halinde sık sık 112'yi aradı. Samsun'da yalnız yaşayan insanımız çok. Kısıtlamadan dolayı sıkılan vatandaşlarımız da çok oldu. Bu süreçte vatandaş kafasına takılanı sorma durumunda kaldı. Elinin üstü kaşınsa kendisini hasta ya da pozitif olduğunu düşündü. Panikleyerek bizleri arayıp 'hastayım' ya da 'pozitifim' diyerek bizi aradıkları da oldu" dedi.'ELEKTRİK GİTTİ, SU AKMIYOR, DOĞAL GAZ KESİLDİ'Asılsız ihbarlara örnekler veren Demir, "Vatandaşlar bizleri mesela evinin önünde trafik kilitleniyor ve 112'yi arayıp, 'Evimin önünde trafik kitlendi. Ne zaman açılır'. 'Elektrik gitti, su akmıyor, doğal gaz kesildi ne zaman gelir' gibi bizim bilmediğimiz ve müdahale edemeyeceğimiz durumlar için arıyor. Buradaki personelimiz bunu bilemez. Biz nazik bir şekilde gerekli bilgilendirmeyi yaparak yönlendiriyoruz. Ama bu durum günde birçok kez olduğu zaman bu bilgilendirme olmuyor aksine yorma oluyor. Vatandaşlarımız lütfen bizi yormasın. Biz onlar için varız ve çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

112'ye 'elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır' çağrısı
112'ye 'elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır' çağrısı
112'ye 'elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır' çağrısı
112'ye 'elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır' çağrısı
112'ye 'elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır' çağrısı

Türk Lirası, Doğalgaz, Samsun, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 112'ye 'elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi! Acun Medya Akademi kuruldu Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi! Acun Medya Akademi kuruldu İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs tedbiri: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs tedbiri: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır

Son Dakika Haberleri
11:03 Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada
11:00 Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
10:52 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor
10:46 Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor
10:36 Can çekişen arkadaşının yanından bir saniye ayrılmayan vefalı kedi
10:23 Çok nadir bulunan pembe-mor renkli elmas, 246 milyon liraya satıldı
10:22 Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!
10:19 Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi! Acun Medya Akademi kuruldu
10:07 Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki
Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada         
11:03
Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı         
10:57
Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor         
10:47
Can çekişen arkadaşının yanından bir saniye ayrılmayan vefalı kedi Can çekişen arkadaşının yanından bir saniye ayrılmayan vefalı kedi         
10:37
Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!         
10:22
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?         
17:40
Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti         
17:26
8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor         
14:44
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 11:08:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 112'ye 'elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement