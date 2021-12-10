Üye Girişi
112'YE GELEN 10 ÇAĞRIDAN YAKLAŞIK 6'SI ASILSIZ - Son Dakika

112'YE GELEN 10 ÇAĞRIDAN YAKLAŞIK 6'SI ASILSIZ

10.12.2021 13:40

İZMİR 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Murat Ummak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yıl gelen çağrıların yüzde 64'ünün asılsız olduğunu belirtti.

İZMİR 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Murat Ummak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yıl gelen çağrıların yüzde 64'ünün asılsız olduğunu belirtti. Arayanların, 'Telefonu yeni aldım. Sesi net geliyor mu?', 'Tapu dairesinin mesai saatlerini öğrenebilir miyim?', 'Bankalar kaçta açılıyor' gibi çağrılar bıraktığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de farklı acil yardım çağrıları için kullanılan ' İtfaiye: 110, Jandarma: 156, Polis: 155, Sağlık: 112, Orman: 177, Sahil Güvenlik: 178, AFAD: 122' numaralarını, '112 Acil Çağrı Merkezi' altında topladı. Böylelikle tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları amaçlandı. Ancak bazı duyarsız kişilerin merkezi gereksiz yere arayıp meşgul ettiği ifade edildi. Merkeze gelen bazı talepler ise merkez çalışanlarını pes ettirdi. Acil durumda kendilerine ulaşan talepleri değerlendirmek ve bir an önce ekipleri yönlendirmek için zamanla yarıştıklarını dile getiren İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Murat Ummak, "Bankanın açılış saatini, tapu dairesinin açık olup olmadığını soranlar oluyor. Bunun yanı sıra komşusundan yüksek ses nedeniyle şikayetçi olanlar var. Hatta yeni telefon aldığını söyleyip 'Sesi iyi geliyor mu?' diye soranlar var. Bu suistimale giriyor. Gerçekten acil yardım bekleyen vatandaşın hizmeti aksatıyor. 2019 yılında asılsız çağrılar yüzde 80, 2020 yılında yüzde 73, bu yıl ise yüzde 64. Arayanların sayısında azalma olsa da yüzde 64 yüksek bir oran. Bu her 10 çağrıdan 6'sının asılsız olduğu anlamını taşıyor" dedi.

'HAYATA TUTUNAN VATANDAŞ, TEŞEKKÜR ETTİ'

Çağrıların tek merkezde toplanması ile 7 kurumun tek elden koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Dr. Murat Ummak, "Mesela sıkışmalı trafik kazalarında çağrı önceden sağlık ekiplerine düşüyordu. Sağlık ekipleri ambulans çıkardıktan sonra bu kazayı polise ve itfaiyeye arayarak iletiyordu. Kurumlar arası iletişim, telefon trafiğiyle sağlanıyordu. Şimdi merkeze ihbar gelince tüm kurumların ekranlarına aynı anda düşüyor. Hızlı reaksiyon sağlanıyor. Böylelikle zamanın çok önemli olduğu bu anlarda yaralılara müdahale ediliyor. Toplumsal vakalarda da yine ekipler, koordineli bir şekilde tek elden olaylara anlık müdahale etmektedir" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Urla ilçesinden gelen bir ihbar üzerine kısa sürede hastaya ulaşarak müdahale edildiğini anlatan Dr. Ummak, "Urla'da kalp krizi geçiren bir vatandaş ihbarda bulundu. İlk çağrı hızlı bir şekilde sağlık ekibine aktarıldı. Harekete geçen ambulans hastayı kısa sürede hastaneye yetiştirip orada ilk müdahalesi yapılıyor. Hastanın başka bir hastaneye sevki gerçekleşiyor. Tüm bu süreç toplamda 30 dakika içinde tamamlanıyor. Vatandaş, sağlığına kavuştuktan sonra bizlere teşekkür etti. Gururlandık" dedi. Asılsız ihbarlar konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Ummak, "Lütfen sadece acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın . Biz burada hayata dokunmaya çalışıyoruz. İnsanlar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin acil durumlarınız, bizim acil durumlarımız" diye konuştu.

112'YE GELEN 10 ÇAĞRIDAN YAKLAŞIK 6'SI ASILSIZ
112'YE GELEN 10 ÇAĞRIDAN YAKLAŞIK 6'SI ASILSIZ
112'YE GELEN 10 ÇAĞRIDAN YAKLAŞIK 6'SI ASILSIZ
112'YE GELEN 10 ÇAĞRIDAN YAKLAŞIK 6'SI ASILSIZ

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, İzmir, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 112'YE GELEN 10 ÇAĞRIDAN YAKLAŞIK 6'SI ASILSIZ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda 13:55 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda
Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu 13:44 Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı 11:55 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Tüyler ürperten infaz! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 11:21 Tüyler ürperten infaz! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Son Dakika Haberleri
13:43 Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu
13:37 Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?
13:37 14 yıl önce hayatını kaybeden iş insanının mezarı 'babalık davası' nedeniyle açılacak!
13:31 Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak
13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?
13:09 Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım
13:07 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu
13:05 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi
13:03 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira
Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi? Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?         
13:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır         
13:48
Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor? Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?         
13:38
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 14:02:13. #1.12#
SON DAKİKA: 112'YE GELEN 10 ÇAĞRIDAN YAKLAŞIK 6'SI ASILSIZ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement