112'YE GELEN 10 ÇAĞRIDAN YAKLAŞIK 6'SI ASILSIZ - Son Dakika

İZMİR 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Murat Ummak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yıl gelen çağrıların yüzde 64'ünün asılsız olduğunu belirtti. Arayanların, 'Telefonu yeni aldım. Sesi net geliyor mu?', 'Tapu dairesinin mesai saatlerini öğrenebilir miyim?', 'Bankalar kaçta açılıyor' gibi çağrılar bıraktığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de farklı acil yardım çağrıları için kullanılan ' İtfaiye: 110, Jandarma: 156, Polis: 155, Sağlık: 112, Orman: 177, Sahil Güvenlik: 178, AFAD: 122' numaralarını, '112 Acil Çağrı Merkezi' altında topladı. Böylelikle tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları amaçlandı. Ancak bazı duyarsız kişilerin merkezi gereksiz yere arayıp meşgul ettiği ifade edildi. Merkeze gelen bazı talepler ise merkez çalışanlarını pes ettirdi. Acil durumda kendilerine ulaşan talepleri değerlendirmek ve bir an önce ekipleri yönlendirmek için zamanla yarıştıklarını dile getiren İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Murat Ummak, "Bankanın açılış saatini, tapu dairesinin açık olup olmadığını soranlar oluyor. Bunun yanı sıra komşusundan yüksek ses nedeniyle şikayetçi olanlar var. Hatta yeni telefon aldığını söyleyip 'Sesi iyi geliyor mu?' diye soranlar var. Bu suistimale giriyor. Gerçekten acil yardım bekleyen vatandaşın hizmeti aksatıyor. 2019 yılında asılsız çağrılar yüzde 80, 2020 yılında yüzde 73, bu yıl ise yüzde 64. Arayanların sayısında azalma olsa da yüzde 64 yüksek bir oran. Bu her 10 çağrıdan 6'sının asılsız olduğu anlamını taşıyor" dedi.

'HAYATA TUTUNAN VATANDAŞ, TEŞEKKÜR ETTİ'

Çağrıların tek merkezde toplanması ile 7 kurumun tek elden koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Dr. Murat Ummak, "Mesela sıkışmalı trafik kazalarında çağrı önceden sağlık ekiplerine düşüyordu. Sağlık ekipleri ambulans çıkardıktan sonra bu kazayı polise ve itfaiyeye arayarak iletiyordu. Kurumlar arası iletişim, telefon trafiğiyle sağlanıyordu. Şimdi merkeze ihbar gelince tüm kurumların ekranlarına aynı anda düşüyor. Hızlı reaksiyon sağlanıyor. Böylelikle zamanın çok önemli olduğu bu anlarda yaralılara müdahale ediliyor. Toplumsal vakalarda da yine ekipler, koordineli bir şekilde tek elden olaylara anlık müdahale etmektedir" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Urla ilçesinden gelen bir ihbar üzerine kısa sürede hastaya ulaşarak müdahale edildiğini anlatan Dr. Ummak, "Urla'da kalp krizi geçiren bir vatandaş ihbarda bulundu. İlk çağrı hızlı bir şekilde sağlık ekibine aktarıldı. Harekete geçen ambulans hastayı kısa sürede hastaneye yetiştirip orada ilk müdahalesi yapılıyor. Hastanın başka bir hastaneye sevki gerçekleşiyor. Tüm bu süreç toplamda 30 dakika içinde tamamlanıyor. Vatandaş, sağlığına kavuştuktan sonra bizlere teşekkür etti. Gururlandık" dedi. Asılsız ihbarlar konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Ummak, "Lütfen sadece acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın . Biz burada hayata dokunmaya çalışıyoruz. İnsanlar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin acil durumlarınız, bizim acil durumlarımız" diye konuştu.