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112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtiyor - Son Dakika

112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtiyor

11.06.2021 10:01

112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtiyor Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen asılsız çağrıların sayısı son üç ayda asıl çağrı sayısının yaklaşık 4 katı oldu Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen çağrı merkezi çalışanları, "Abla doktoru bağlar mısınız, aşk acısı...

112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtiyor

Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen asılsız çağrıların sayısı son üç ayda asıl çağrı sayısının yaklaşık 4 katı oldu

Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen çağrı merkezi çalışanları, "Abla doktoru bağlar mısınız, aşk acısı çekiyorum", "Şikayetim yok ama neden olmasın",

OSMANİYE - Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ve sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açan asılsız çağrılar pes dedirtiyor. Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen çalışanların, "Abla doktoru bağlar mısınız, aşk acısı çekiyorum", "Şikayetim yok ama neden olmasın", "Abla saat kaç" gibi gereksiz çağrıları karşılaşması asıl çağrıların önüne geçiyor.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrı numaralarının tek bir numarada toplanması için 2015'te başlatılan çalışmalar kapsamında Osmaniye'de 27 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi yeni binasında hizmete girdi. Bu kapsamda 27 Ocak 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında çağrı merkezine toplam da 212 bin 727 çağrı düşerken 164 bin 519'u çalışanlar tarafından asılsız çağrı olarak karşılandı.

Çağrıların yüzde 77,32'nin asılsız olduğunu ifade eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, "Tüm acil çağrıları 11 Mart tarihinden itibaren 112'de birleştirdik. 27 Ocak 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Osmaniye'de toplam 212 bin 727 çağrı düşmüştür. Bu çağrıların 48 bin 208'i asıl çağrı 164 bin 519'u ise asılsız çağrıdır. Üç aylık dönem içerisinde asıl çağrı oranımız yüzde 22,68 iken asılsız çağrı oranımız ise yüzde 77,32'dir. Tabi vatandaşlarımız asılsız çağrılarda bizi aradıklarında bize ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bize ulaşmaları engellenmektedir. Gereksiz yere bir kişi aradığında ihtiyacı olan bir kişi aradığında konsolda bekletilmektedir. Çağrı karşılama ölümünde 6 arkadaşımız görevli aynı anda 6 kişiye hizmet verilirken 7'nci kişi aradığında konsolda telesekreter tarafından bekletilmektedir" diye konuştu.

Çağrı merkezine düşen asılsız çağrılara örnekler veren Arık, "Asılsız çağrılar derken ne tür asılsız çağrılarla karşılaşıyoruz. Telefonumun çalışıp çalışmadığını test etmek için aradım. Şikayetim yok ama neden olmasın. Abla saat kaç. Abla doktoru bağlar mısınız, aşk acısı çekiyorum. Maskesiz dolaşırsam koronavirüsün bana bulaşma oranı yüzde kaçtır. Çocuğumun emziğini kaybettim, gidip emzik alabilir miyim? gibi asılsız çağrılarla karşılaşıyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi ilimizde kuruldu. Güzel bir hizmet. Bunu amacı dışında kullanmamız önem arz etmektedir. Vatandaşlardan bizim beklenti ve talebimiz 'Hayatınız bizim için değerli' bu anlayışla çağrı merkezini gereksiz yere aramamaları ve asıl çağrı oranı ile Türkiye ortalamasının yüzdelik olarak üzerine çıkma gayreti içerisinde olmalıyız. Neden Osmaniye 81 il içerisinde en az asılsız çağrı yapan il olmasın" dedi.

112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtiyor
112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtiyor
112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtiyor
112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtiyor

Cep Telefonu, Osmaniye, Ocak, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtiyor - Son Dakika


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