112'ye gelen çağrıların çoğu asılsız - Son Dakika
Son Dakika Güncel 112'ye gelen çağrıların çoğu asılsız - Son Dakika

112'ye gelen çağrıların çoğu asılsız

6 saat önce

Sivas Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne 2019 yılı içerisinde yapılan ihbarların istatistikleri yayımlandı.

112'ye gelen çağrıların çoğu asılsız, System.String[]

Sivas Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne 2019 yılı içerisinde yapılan ihbarların istatistikleri yayımlandı.


112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nden derlenen bilgilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde merkeze 689 bin 556 adet çağrı geldi. Çağrıların yüzde 41,75'i gerçek iken yüzde 58,25'i ise asılsız çıktı.


Gerçek çağrılarda en büyük pay yüzde 59,39 ile sağlık oldu. Sağlığı; emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman izledi.


Sivas Valisi Salih Ayhan, "Gereksiz ve asılsız çağrıların hizmeti aksattığı ve gerçekten acil yardım ihtiyacı duyan vatandaşlara hizmet götürmekte de engel olduğu ortadadır" diyerek vatandaşları uyardı. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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