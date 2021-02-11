112'ye gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız - Son Dakika

112'ye gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız

11.02.2021 17:05

112'ye gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, 2020 yılında 7 milyon 18 bin 314 vaka çağrısı geldiğini belirtti Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi 8 çalışma grubu ile hizmet verirken gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız olarak kayıtlara geçti.

112'ye gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız

Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, 2020 yılında 7 milyon 18 bin 314 vaka çağrısı geldiğini belirtti

HATAY - Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi 8 çalışma grubu ile hizmet verirken gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız olarak kayıtlara geçti.

Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, toplamda 10 çalışma grubu ile vatandaşlara hizmet verdiklerini belirterek "Pandemi dönemi sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde 8 hizmet birimimiz var. Bu hizmet grubumuza ek olarak İl salgın denetim merkezi ve vefa sosyal destek grubumuza da dahil etmiş bulunmaktayız. Şu an 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 10 çalışma grubumuzla aktif olarak çalışmaktayız. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin görev ve sorumlulukları içerisinde ön çağrılara düşen çağrıları ivedi bir şekilde ilgilisi ile paylaşmak ve gerektiği ölçüde hızlı ve efektif müdahaleler gerçekleştirmek. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 2020 yılı münasebeti ile Türkiye'nin en fazla çağrı alan üçüncü ili olarak kayıtlara geçmiş durumda. Buraya düşen çağrıların yüzde 85'i asılsız çağrılara olarak değerlendiriliyor. Sadece yüzde 15'i asıllı. Yani vakaya dönüşüp ilgili çağrı grubuna aktarılan vakalar" dedi.

Pandemi dönemi ile birlikte vakaların yüzde 110 artış gösterdiğini belirten Gövce, "Buraya yoğun vakalar düştüğü zaman ve gereksiz şekilde rahatsız edildiği zaman bu çağrıları ne yazık ki göremiyoruz, can ve mal kaybına neden olacak şekilde olumsuzluklar yaşanıyor. 2020 yılında 7 milyon 18 bin 314 vaka düştü buraya. Bu vakaların yüzde 85'i asılsız. Bu sayıların artmasının bir nedeni de İl Salgın Denetim Merkezi ve Vefa Sosyal Destek Grubunun da buradan yönetilmesi" dedi.

Gövce, gelen vaka çağrılarının tamamının takip edildiğini belirterek, "Bizim asıl ve görevimizin sorumlulukları içerisinde ön çağrı alıcılar vakaları alıp, ilgili çağrı gruplarına attığında çağrı yönlendirici arkadaşlar vakanın çıkış saatinden olay yerine varışına kadar ve olay yerinden ayrılıp dönüşüne kadar vaka takibini yapıyor. Böylelikle bizi arayan vatandaşların taleplerini yerine getirilip getirilmediği tespit ediliyor" dedi.

Vaka alınır alınmaz reaksiyon sürelerinin 3 saniye olduğunu belirten Gövce, çok olağanüstü bir durum gelişmezse olaya müdahil olmalarının ise 10 dakika olduğunu söyledi.

Gövce, pandemi durumundan dolayı sağlık biriminin ilk sırada, emniyet biriminin ise ikinci sırada çağrıya maruz kaldığını söyledi.

Asılsız ihbarların Kabahatler Kanuna göre cezasının olduğunu ve gerekli mercilere ilettiklerini belirten Gövce, "Buranın 112 Acil Çağrı Merkezi olduğu mantığını vatandaşlarımız anlarsa, hangi talepleri sunacağını bizlere belirtirlerse bizde ona göre yönlendirme yaparız ve bu asılsız çağrılar bir miktar aşağılara çekilir. Tedaş veya su talebi için burası işgal ediliyor. Bu anda acil müdahale gerektiren bir vaka kaçırılmış olabiliyor. Kabahatlar Kanununa göre bu asılsız ihbarların zaten cezası vardır. Aradıklarında iki kere düşünmelerini istiyoruz. 2020 yılında biz bu tarz asılsız ihbarları gerekli mercilere ilettik" dedi.

112'ye gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız
112'ye gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız
112'ye gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız
112'ye gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız

Hatay, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 112'ye gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belçika'da aracına el konan Diagne'ye 12 gün sürüş yasağı ve 1040 euro ceza verildi Şehit annesinin koyunları çalındı! Koyunları çalma anları saniye saniye kamerada Albayrak'tan çok çarpıcı Mert Hakan, İrfan Can ve Vedat Muriqi itirafı: Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum Bu kez durum ciddi, kar fena bastıracak! Valilik'ten sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu Çaldığı İETT otobüsüyle İstanbul turu atan zanlıdan pişkin cevap: Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım
Son Dakika! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama: 3 yaralı Son Dakika! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama: 3 yaralı         
16:57
G.Saraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'ndan davet aldı G.Saraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'ndan davet aldı         
16:42
Tecavüz ettiği kadının evine iki gün sonra palyaço makyajı ile geldi Tecavüz ettiği kadının evine iki gün sonra palyaço makyajı ile geldi         
16:14
Kasımpaşa, Galatasaray'ın maç saati değişikliği talebine destek verdi Kasımpaşa, Galatasaray'ın maç saati değişikliği talebine destek verdi         
16:07
Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu         
15:27
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt         
14:36
Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırı davasında müştekiler sanığı affetti Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırı davasında müştekiler sanığı affetti         
14:20
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
Yerli otomobilde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bir özellik daha! Hava durumuna göre rota önerecek Yerli otomobilde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bir özellik daha! Hava durumuna göre rota önerecek         
13:49
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı         
13:03
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor         
13:00
Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı         
12:29
870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı 870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı         
09:02
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
eMilli Takımı'mızın Euro 2021 yolundaki rakipleri belli oldu eMilli Takımı'mızın Euro 2021 yolundaki rakipleri belli oldu         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 17:15:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 112'ye gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei