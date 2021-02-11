112'ye gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız - Son Dakika

112'ye gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız

Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, 2020 yılında 7 milyon 18 bin 314 vaka çağrısı geldiğini belirtti

HATAY - Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi 8 çalışma grubu ile hizmet verirken gelen çağrıların yüzde 85'i asılsız olarak kayıtlara geçti.

Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, toplamda 10 çalışma grubu ile vatandaşlara hizmet verdiklerini belirterek "Pandemi dönemi sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde 8 hizmet birimimiz var. Bu hizmet grubumuza ek olarak İl salgın denetim merkezi ve vefa sosyal destek grubumuza da dahil etmiş bulunmaktayız. Şu an 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 10 çalışma grubumuzla aktif olarak çalışmaktayız. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin görev ve sorumlulukları içerisinde ön çağrılara düşen çağrıları ivedi bir şekilde ilgilisi ile paylaşmak ve gerektiği ölçüde hızlı ve efektif müdahaleler gerçekleştirmek. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 2020 yılı münasebeti ile Türkiye'nin en fazla çağrı alan üçüncü ili olarak kayıtlara geçmiş durumda. Buraya düşen çağrıların yüzde 85'i asılsız çağrılara olarak değerlendiriliyor. Sadece yüzde 15'i asıllı. Yani vakaya dönüşüp ilgili çağrı grubuna aktarılan vakalar" dedi.

Pandemi dönemi ile birlikte vakaların yüzde 110 artış gösterdiğini belirten Gövce, "Buraya yoğun vakalar düştüğü zaman ve gereksiz şekilde rahatsız edildiği zaman bu çağrıları ne yazık ki göremiyoruz, can ve mal kaybına neden olacak şekilde olumsuzluklar yaşanıyor. 2020 yılında 7 milyon 18 bin 314 vaka düştü buraya. Bu vakaların yüzde 85'i asılsız. Bu sayıların artmasının bir nedeni de İl Salgın Denetim Merkezi ve Vefa Sosyal Destek Grubunun da buradan yönetilmesi" dedi.

Gövce, gelen vaka çağrılarının tamamının takip edildiğini belirterek, "Bizim asıl ve görevimizin sorumlulukları içerisinde ön çağrı alıcılar vakaları alıp, ilgili çağrı gruplarına attığında çağrı yönlendirici arkadaşlar vakanın çıkış saatinden olay yerine varışına kadar ve olay yerinden ayrılıp dönüşüne kadar vaka takibini yapıyor. Böylelikle bizi arayan vatandaşların taleplerini yerine getirilip getirilmediği tespit ediliyor" dedi.

Vaka alınır alınmaz reaksiyon sürelerinin 3 saniye olduğunu belirten Gövce, çok olağanüstü bir durum gelişmezse olaya müdahil olmalarının ise 10 dakika olduğunu söyledi.

Gövce, pandemi durumundan dolayı sağlık biriminin ilk sırada, emniyet biriminin ise ikinci sırada çağrıya maruz kaldığını söyledi.

Asılsız ihbarların Kabahatler Kanuna göre cezasının olduğunu ve gerekli mercilere ilettiklerini belirten Gövce, "Buranın 112 Acil Çağrı Merkezi olduğu mantığını vatandaşlarımız anlarsa, hangi talepleri sunacağını bizlere belirtirlerse bizde ona göre yönlendirme yaparız ve bu asılsız çağrılar bir miktar aşağılara çekilir. Tedaş veya su talebi için burası işgal ediliyor. Bu anda acil müdahale gerektiren bir vaka kaçırılmış olabiliyor. Kabahatlar Kanununa göre bu asılsız ihbarların zaten cezası vardır. Aradıklarında iki kere düşünmelerini istiyoruz. 2020 yılında biz bu tarz asılsız ihbarları gerekli mercilere ilettik" dedi.