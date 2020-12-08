112'ye gelen gereksiz çağrılar pes dedirtiyor - Son Dakika

112'ye gelen gereksiz çağrılar pes dedirtiyor

08.12.2020 09:21

112'ye gelen gereksiz çağrılar pes dedirtiyor 112, PIN veya PUK kodları için gereksiz meşgul ediliyor Van Valiliğine bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne gelen günlük çağrıların yüzde 90'ı asılsız çıkarken;

112'ye gelen gereksiz çağrılar pes dedirtiyor

112, PIN veya PUK kodları için gereksiz meşgul ediliyor

VAN - Van Valiliğine bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne gelen günlük çağrıların yüzde 90'ı asılsız çıkarken; 112'yi sadece sohbet amacıyla arayanlarla 'PIN veya PUK' kodunu isteyenler ise pes dedirtiyor.

2 Eylül 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, süreçte 515 bin 696 çağrı aldı. 112 ambulansın yanı sıra 110 itfaiye, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkezin başı gereksiz çağrılarla dertte. Korona virüs sürecinde gelen çağrıların yüzde 90'ı asılsız ihbarlardan oluşurken, arayanlar şahısların çoğunluğu ise PIN ya da PUK kodunu soruyor. Diğer taraftan sadece sohbet etmek için arayan şahıslarla birlikte anne ve babasından telefonu alan çocuklar da acil hatları gereksiz meşgul ediliyor.

"515 bin 696 çağrının yüzde 90'ı asılsız"

İHA muhabirine konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdiresi Yadigar Ergül, vatandaşa tek numara üzerinden en hızlı şekilde ulaşmanın gayreti içinde olduklarını belirtti. Gereksiz ihbarların acil yardım bekleyen insanları mağdur ederek, hayati sonuçlar doğurduğunu hatırlatan Merkez Müdiresi Ergül, "Van Valiliği bünyesinde olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz 2 Eylül 2020 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir. 112 ambulans, 110 itfaiye, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın gibi acil çağrı hizmetleri tek numara altında toplanmıştır. Faaliyete başladığımızdan bugüne kadar toplam 515 bin 696 çağrı alan merkezimizin aldığı çağrıların yüzde 90'ı ise asılsızdır. Vatandaşımıza tek numara üzerinden en hızlı şekilde ulaşmanın gayreti içindeyiz. 112'yi meşgul eden asılsız çağrı ve gereksiz ihbarların acil yardım bekleyen insanları mağdur ederek hayati sonuçlar doğurduğunu özellikle belirtmek isterim. Son zamanlarda bu çağrıların sadece acil çağrılar olmayıp, vatandaşlarımızın pandemi sürecinde de 112 acil çağrı merkezimizi arayarak, her türlü bilgi alıyor" dedi.

"Sadece sohbet amaçlı arayan var"

Çocukların yanı sıra sadece sohbet amacıyla arayan kişilerin olduğunu dile getiren Ergül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genellikle çocuklarımız çok arıyor. Bu konuda da anne ve babalara çok iş düşüyor. 112'nin meşgul edilmemesi gerekiyor. Asılsız ihbarda bulunanları takip ediyoruz. Bu şahıslara da mevzuat gereği gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Genellikle PIN ya da PUK kodunu istiyorlar. Belli saat aralığında rahatsız ediyorlar. Sadece sohbet amaçlı arayan var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının içeriği hakkında arayanlar da var. Bilgi amaçlı arayan vatandaşlarımıza da yardımcı oluyoruz."

.

112'ye gelen gereksiz çağrılar pes dedirtiyor
112'ye gelen gereksiz çağrılar pes dedirtiyor
112'ye gelen gereksiz çağrılar pes dedirtiyor
112'ye gelen gereksiz çağrılar pes dedirtiyor

112 Acil, Eylül, Van, 112, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 112'ye gelen gereksiz çağrılar pes dedirtiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Minik Ecem'in, korona olan sağlıkçı babasına söyledikleri yürek sızlattı: Keşke yanına gelebilsem MasterChef Türkiye'nin son takım kaptanı seçildi Kısıtlama saatinde uyuşturucu almaya çıkan kadın, cezadan kaçamadı Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Ağrı şikayeti ile gittiği hastanede, karnından 9 kilo 800 gram kitle çıkarıldı Çukur'da duygusal veda! Başrol oyuncusu Öner Erkan diziden ayrıldı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin
Çin medyasından çarpıtma haber: Koronavirüs ilk olarak Vuhan'da değil İtalya'da görüldü Çin medyasından çarpıtma haber: Koronavirüs ilk olarak Vuhan'da değil İtalya'da görüldü         
09:11
Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan "Ermeni taburu", Türkiye'de canlı bomba eylemleri için hazırlık yapıyor         
08:44
Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de         
08:38
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'nda kuraklık alarmı İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'nda kuraklık alarmı         
08:31
Kendisini savunmak için kullandığı paspas sapı suç aleti sayılınca ceza yedi Kendisini savunmak için kullandığı paspas sapı suç aleti sayılınca ceza yedi         
08:17
Tedbirler sıkılaştırılıyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 203 ile en yüksek seviyeye çıktı Tedbirler sıkılaştırılıyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 203 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:08
Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı         
07:44
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
"Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı         
20:06
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 09:38:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 112'ye gelen gereksiz çağrılar pes dedirtiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei