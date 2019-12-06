112'ye, 'Sevgilimden ayrıldım barıştırabilir misiniz?' telefonu

VAN'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yolları kardan kapanan hastalara ulaşmak için Van 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nin yıllık ortalama 850 bin çağrı alırken, bunlardan yalnızca 80 binini gerçek çağrılar oluşturuyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin "Sevgilimden ayrıldım barıştırabilir misiniz?", "Tavuğum hasta ambulans gönderebilir misiniz" gibi sorularla gereksiz yere meşgul edildiği belirtilerek, bunun gerçek hastalara ulaşmayı geciktirdiği belirtildi. Gereksiz yere 112'yi arayanlar için para cezası uygulanıyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, kış hazırlıklarını tamamladı. Yoğun kar yağışının olduğu iller arasında olan Van'da, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, paletili araçlarını bakımını yaptırarak, kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Toplamda hava ambulansı da dahil olmak üzere 84 araçla kış mevsimine hazır olan ekipler, acil vakalara daha hızlı müdahale edebilmek için büyük çaba sarf ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, "Kışa hazırlık programımız dahilinde araçlarımızın tümünün bakımlarını yaptık. Zaman zaman kırsaldaki vakalara ulaşmakta çok zorluk çekiyoruz. Özellikle hava şartları ve coğrafyanın büyük olması, zaman kaybına neden oluyor. Biz de bundan dolayı tüm hazırlıklarımızı ve bakımlarımızı yaptık" diye konuştu.

'TAVUĞUM HASTA AMBULANS GÖNDEREBİLİR MİSİNİZ?'

Acil çağrıların geldiği ve hayati öneme sahip olan Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ni en çok da asılsız ve gereksiz ihbarlar meşgul ediyor. Gereksiz ve asılsız çağrılar, gerçek vakalara ulaşmayı geciktiriyorlar. Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, yıl içinde 850 bin çağrı düştüğünü ve bu çağrıların yüzde 90'nının gereksiz ve asılsız ihbarların oluşturduğunu söyledi. Dr. Böyük, "Bize bir yıl boyunca 850 bin çağrı düşüyor. Bu çağrıların yüzde 90'ı gereksiz çağrılar oluşturuyor. Yani 80 bini gerçek vaka oluşturmakta. Bunun dışındaki çağrılar tamamen 112'yi gereksiz yere arayanlar oluşturuyor. Genelde telefon tamircileri telefonlarını tamir ettikten sonra telefonu kontrol etmek, pin, puk kodu sormak için arıyorlar. 'Tavuğum hasta ambulans gönderir misiniz? Sevgilimden ayrıldım barıştırabilir misiniz?' diye soranlar oluyor. Bazen de arayıp "Burada bir sürü ölü var" diyorlar biz adres sorduğumuzda "mezarlıktayız" diyerek kahkaha atıyorlar" diye konuştu.

YAPANLARA PARA CEZASI

Gereksiz yere 112 Acil Servisi'ni arayıp meşgul edenler için de ceza uygulanıyor. Arayan kişilerin imei numarası veya telefon numaraları kayıt altına alınıp valiliğe bildiriliyor. Bunları yapanlar hakkında para cezası uygulandığını anlatan Dr. Böyük, "Bununla ilgili 250 lira tutarında idari para cezası uygulanıyor. Bir sonraki aşamada bu iki katına çıkartılıyor. Gerekli yasal işlemler bu şekilde yapılıyor. Para cezası alanlar genelde arayıp, özür dileyerek cezalarının iptal edilmesini istiyorlar. Fakat gereken tüm işlemler yapılıyor ve idari para cezası uygulanıyor" dedi.

HAYATA YOL VERİN

Ambulansların geçişi konusunda da herkesten duyarlılık beklediklerini de anlatan Dr. Böyük, "Lütfen bu tür konular veya asılsız ihbarlarla hasta hayatını riske atmasınlar. Hayati önem taşıyan durumlarda ambulanslarımızı zamanında ve en kısa sürede yönlendirebilelim ve trafikte yaşama yol verelim. Eğer ambulansın tepe lambaları yanıyor ve hasta taşıyıp siren çalıyorsa muhakkak ambulansa yol vermeye çalışsınlar. Çünkü saniyelerle kurtarabileceğimiz o hayatları taşıyor ambulanslar" diye konuştu.