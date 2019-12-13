112'ye yapılan asılsız çağrılar sağlık hizmetlerini aksatıyor - Son Dakika

Muş 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar, sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açıyor.

Muş 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen asılsız ihbarlar, hem sistemi hem de görevlileri gereksiz yere meşgul ediyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komuta merkezine günde yaklaşık 3 bin çağrının geldiğini bunlardan sadece 150'sinin gerçek çağrı, geri kalanının ise asılsız olduğunu söyledi.

Vatandaşların çağrı merkezini gereksiz yere meşgul etmemesi gerektiğini vurgulayan Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü bir gün biz de 112'yi arayıp ambulans isteyebiliriz. Bizim de ambulansa ihtilacımız olabilir. Asılsız çağrılarla ilgili cezai yaptırım yapılması noktasında çalışmalarımız var. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekmektir. Çünkü ambulansın gecikmesi halinde hem insan sağlığını tehdit etmekte hem de sağlık ekiplerimizin hastaya zamanında yetişmemesi halinde ölümlere yol açmaktadır. Hastalara en seri şekilde ulaşabilme adına tüm imkanlarımız var. Devletimiz her türlü arazi şartlarına uygun araç temin etmiştir."

Acil Tıp Teknisyeni Öznur Yılmaz Ekmekyapar da çok sayıda asılsız çağrı aldıklarını dile getirerek, "Bazen saniyelerle yarışıyoruz. Asılsız ihbarlar nedeniyle ambulans gidiş süresi uzuyor ve hastaya zaman kaybı oluyor. Bu da hastanın hayatına mal olabiliyor." dedi