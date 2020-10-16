112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi - Son Dakika

112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi

16.10.2020 13:23
112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi, System.String[]

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yılın 9 ayında toplam 3 milyon 74 bin 532 çağrı gelirken, çağrıların yüzde 62'si asılsız ya da gereksiz çıktı.

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yılın 9 ayında toplam 3 milyon 74 bin 532 çağrı gelirken, çağrıların yüzde 62'si asılsız ya da gereksiz çıktı. Gelen ihbarlar arasında ilginç ve asılsız ihbarlar ise operatörleri şaşkına çevirdi. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, "'Sanırım papağanım Covid-19 oldu. Bana hep annecim, canım, bebişim derdi. Artık hiç öyle söylemiyor. Gelip papağanıma test yapar mısınız?' diyenler var" dedi.

Her gün binlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstlenen Antalya 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde bu yıl ihbar artışı yaşandı. Ambulans, polis, jandarma, itfaiye, Sahil Güvenlik, Afet Acil ve Orman Yangın birimlerinin bir arada ve koordineli bir şekilde hizmet verdiği Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Eylül ayı sonu itibarıyla 3 milyon 74 bin 532 çağrı geldi. Söz konusu rakam geçen yılı ilk 9 ayda yakaladı. İhbarlardan yüzde 68'i (1 milyon 913 bin 551) asılsız çıkarken, gerekli çağrı sayısı ise yüzde 32 (1 milyon 160 bin 981) olarak kayıtlara geçti.

Kentteki yabancıların asılsız ihbar oranı düşük

8 yabancı dil operatörünün çalıştığı kurumda, Eylül ayı itibarıyla yabancı dilde gelen ihbar sayısı 3 bin 513 oldu. Bu çağrılardan gerekli çağrı sayısı 3 bin (yüzde 85), asılsız ihbar sayısı ise 513 (yüzde 15) olarak kaydedildi. Çağrıların yüzde 50'si İngilizce olurken, Rusça yüzde 26, Almanca yüzde 17 ve diğer diller yüzde 7'lik kısmını oluşturdu.

Pandemiyle ilgili çağrı sayısı 208 bin 630

Türkiye'nin salgının başlamasının hemen akabinde faaliyete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu'na ise toplam 208 bin 630 ihbar geldi. Yine İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen denetim faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi için her türlü şikayet ve ihbarın yapılabileceği Antalya İl-İlçe Salgın Denetim Merkezine (İSDEM) de 8 bin 957 ihbar geldi.

"Papağanım sürekli korona diyor, gelip test yapar mısınız?"

Gelen asılsız çağrıların yanı sıra ilginç ihbarlar ise 112 çalışanlarını şaşkına çevirdi. 2020 yılı çağrı verilerini paylaşan Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, 2019 yılında asılsız ihbar ya da gereksiz yere arayarak operatörleri meşgul eden 245 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve bunlardan 21'ine cezalarının tebliğ edildiğini bildirdi. Çağrı merkezine asılsız ihbarların yanı sıra ilginç ihbarların da geldiğini aktaran Koçak, "Örnek verecek olursak, 'Sanırım papağanım Covid-19 oldu. Sürekli korona - korona - korona diye konuşuyor. Bana hep annecim, canım, bebişim derdi. Artık hiç öyle söylemiyor. Gelip papağanıma test yapar mısınız?', 'Düğünümüze korona belasından ötürü kimse gelmedi. Bari siz gelin de Cemilem oynayalım' diyenler oldu" dedi.

"Turşu kavanozunu açmak için itfaiye gönderir misiniz?"

İlginç ihbar örneklerini vermeye devam eden Koçak, "Ben panik atak hastasıyım. Uçağımı kaçırmak istemiyorum, panik atağımı tetikler. Ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi lütfen", 'Turşu kavanozunun kapağını açamadık ailece, hepimiz denedik, komşular da denedi. Yok olmuyor. Acaba itfaiye gelebilir mi?', 'Kahvedeyiz şimdi arkadaşlarla taş diziyoruz. Size çok önemli bir sorum var, ona göre karar vereceğim. Okeye döneyim mi dönmeyeyim mi?' deyip gülüşenler var" diye konuştu. - ANTALYA

112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi
112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi
112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi
112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi
112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi
112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi
112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi
112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi
112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi

Koronavirüs, 112 Acil, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı         
13:03
Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor         
12:25
"Koronayı yendim" diyen Trump'ın katıldığı canlı yayında elindeki bant dikkat çekti         
12:09
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu         
10:35
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 13:35:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei