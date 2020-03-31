112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine saldırdı - Son Dakika
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112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine saldırdı

6 saat önce

112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine saldırdıAFYONKARAHİSAR'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti olduğunu söyleyerek yardım isteyen bir kişi, 2 dakika sonra gelen ve kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekibine saldırdı.

112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine saldırdı

AFYONKARAHİSAR'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti olduğunu söyleyerek yardım isteyen bir kişi, 2 dakika sonra gelen ve kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekibine saldırdı. Doktor ile sağlık görevlisini darp eden saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Doktor Gülsün Ateş Doğan, olayla ilgili hukuksal sürecin başlatıldığını belirterek, "Koronavirüsle birlikte savaşalım ama bizi darp etmeyin" dedi.

Adı açıklanmayan bir kişi, 29 Mart gecesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti olduğunu söyleyip, yardım istedi. Gazlıgöl Caddesi üzerinde olduğunu söyledi. Ambulansla yola çıkan sağlık ekibi, 2 dakika sonra belirtilen yere ulaştı.

Ancak hasta olduğunu söyleyerek yardım isteyen kişi, hastaneye götürülmek istenince doktor ve acil tıp teknisyenine saldırdı. Sağlık personelinin beyaz kod vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Saldırgan, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTORDAN TEPKİ

Saldırıya uğrayan ekipte yer alan Doktor Mustafa Ali Kurt, kişisel sosyal medya hesabından "Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetiyle 112 çağrı merkezini arayan hastamızın şikayetini dinledik ve Kovid-19 şüphesiyle kendisini hastaneye nakletmemiz gerektiğini söyledik. Hasta, 'ben hasta değilim' diyerek, hastaneye gitmek istemediğini söyleyerek, küfürler etmeye başladı. Akabinde ise üzerime saldırdı ve yumruk darbelerine maruz kaldım. Vatandaşlar araya girerek şahsı bizden uzaklaştırdı ancak bu kez de ambulansa saldırdı ve hasarlar oluştu. Bir hekim olarak artık nöbetlerimden 'bugün de ölmedik' diyerek, sevinerek çıkma noktasına getirildik. Sahada, acillerde, polikliniklerde meslektaşlarımın rutini haline gelen bu canilerin elini kolunu sallayarak çıkıp gidememesi lazım" mesajını paylaştı.

Darp raporu alan doktor Kurt ve sağlık personeli adına kurum avukatı tarafından hukuki süreç başlatıldı.

'İYİ NİYETLİ OLMADIĞININ İŞARETİDİR'

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Dr. Gülsün Ateş Doğan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, olayın üzüntü verici olduğunu söyledi. Doğan, "29 Mart gecesi ekibimize saldırı olduğu ve beyaz kod alarmı verildiği bilgisi verildi. Bunun üzerine emniyet ekipleriyle görüştük, olay yerine hızlı şekilde intikal ettiler. Çevredeki vatandaşlar da olaya hemen müdahalede bulunmuşlar ve şahsı ekibimizden uzaklaştırarak, etkisiz hale getirmişler. Olay esnasında ekibimizde yer alan doktorumuz da darbe almış. Ekibimizin tamamına da ağır küfürler edilerek hoş olmayan bir ortam oluşmasına neden olunmuş. Ekibim olay yerine de şahsın beyanları doğrultusunda koronavirüs şüphesiyle adrese intikal etmişti. Sağlık ekibimiz hastaya iyi niyetle yaklaşırken, adrese 2 dakika gibi kısa sürede gitmiş olmalarına rağmen direkt bir saldırıya uğramaları şahsın iyi niyetli olmadığının işaretidir" dedi.

Olayın ardından sağlık olarak üzerlerine düşen konularda gereğini yaptıklarını aktaran Doğan, kurum avukatının da bu olayla ilgili dava sürecini yakından takip edeceğini anlattı.

'KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE SAVAŞALIM AMA BİZİ DARP ETMEYİN'

Sağlık çalışanlarının tamamının son yıllarda görevi başındayken maruz kaldığı fiziksel ve sözlü saldırılar nedeniyle çok fazla kırıldığını, bu olayların yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

"Darp olayı ve yaşanan saldırı sonrasında ekibimize izin verdik ve yeni bir ekibi göreve çağırdık. Psikolojik olarak bayağı etkilendiler. Bu nedenle evlerine göndererek istirahat etmelerini istedik. Böyle bir durumda insan kırılıyor. Koronavirüs gündemimizdeki bulaşıcı hastalıklardan bir tanesi. Siz bu hastalığı da kapma ihtimalini de göz önünde bulundurarak o hastayı kurtarmak ve yaşatmak için gidiyorsunuz ve o kişi tarafından darp ediliyorsunuz, bu insanı çok kırıyor. Dolayısıyla moralinizi de bozuyor ve demotive ediyor. Bu sadece 112 değil diğer sağlık personelleri için de geçerli bir durum. Olay çıkartanlar da genellikle durumu ağır olmayan hastalar ve yakınlarının gerçekleştirdiği olaylar. Biz alnımızın teriyle maaşımızı kazanan sağlık çalışanlarıyız ve biz darp edilmek, hakarete maruz kalmak istemiyoruz, saygınlık istiyoruz. Halkımızdan da bu dönemde lütfen daha duyarlı olmasını istiyoruz. Sağlık çalışanları şu an cephede savaşan askerler gibi koronavirüsle savaşıyoruz. İdari personelinden temizlik personeline kadar hepimiz bir risk altında çalışıyoruz, sizin için çalışıyoruz. Koronavirüsle birlikte savaşalım ama bizi darp etmeyin."

112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine saldırdı

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:10 Kaynak: DHA

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