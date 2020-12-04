112'yi gereksiz yere meşgul etmeyin - Son Dakika

112'yi gereksiz yere meşgul etmeyin

04.12.2020 11:52
112'yi gereksiz yere meşgul etmeyin, System.String[]

Zafer PekerBURSA (İHA) - Pandeminin, 112 Acil Çağrı Hattı'na gelen çağrıları arttırdığına dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşların hayati bir durum olmadıkça 112'yi meşgul etmemelerini istedi.

Zafer Peker

BURSA (İHA) - Pandeminin, 112 Acil Çağrı Hattı'na gelen çağrıları arttırdığına dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşların hayati bir durum olmadıkça 112'yi meşgul etmemelerini istedi.

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası münasebetiyle açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, il genelinde 1157 acil sağlık personeli ile 81 ambulans, 6 adet 4x4 karpaletli, 1 obez, 1 dört yataklı ambulans, 2 motosiklet, 1 hava ambulansı ve 25 yedek ambulans ile acil sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Her türlü coğrafi ve iklim şartlarında hastalara ulaşabilmek amacıyla o şartlara uygun ambulanslar temin edildiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, "Yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekiplerle vakalara; kentlerde 10, kırsalda 30 dakikada ulaşma oranları yüzde 90'ın üzerine çıkarılarak, gelişmiş ülkelerdeki ulaşma süreleri yakalanmıştır" dedi.

Acil Sağlık Hizmetleri'nin önündeki en büyük engellerden birinin çağrı hattına gelen gereksiz aramalar olduğuna dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, "112 Acil Çağrı Hattı, hayati tehlike bulunan durumlarda aranması gereken oldukça önemli bir hattır. İlimizde acil çağrı hattımıza günlük olarak gelen yaklaşık 5-6 bin çağrıdan ortalama 750 tanesi acil vaka olup, gelen çağrıların yüzde 95'i asılsız çıkmaktadır. Pandemi sürecinde çağrılarımızın çoğunluğunu olası ya da şüpheli Covid vakaları oluşturmaktadır. Acil çağrı hattını arayanlar içinde; Covid-19 test sonucunu öğrenmek, karantinanın bitip bitmediğini sormak için arayanlar dahi bulunmaktadır. Hattın hayati tehlike durumu bulunmayanlar tarafından meşgul edilmesi nedeniyle gerçek sağlık yardımına ihtiyacı olan hastalara ulaşmada geç kalınabilmektedir" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde de 112 ekiplerinin canla başla hizmet ettiklerini söyleyen Dr. Yavuzyılmaz son olarak, acil durumlarda saniyelerin çok önemli olduğunu, ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde yol verilmesinin hayati önem taşıdığını ve vatandaşlardan bu konuda duyarlı davranmaları gerektiğinin altını çizdi.

(İHA)

İl Sağlık Müdürü, 112 Acil, Bursa, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 112'yi gereksiz yere meşgul etmeyin - Son Dakika


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