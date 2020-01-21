112'yi meşgul edene 309 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel 112'yi meşgul edene 309 lira ceza - Son Dakika

112'yi meşgul edene 309 lira ceza

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yardım çağrıları dışında gereksiz yere aradığı tespit edilen N.A.'ya 309 lira idari para cezası kesildi.

112'yi meşgul edene 309 lira ceza, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yardım çağrıları dışında gereksiz yere aradığı tespit edilen N.A.'ya 309 lira idari para cezası kesildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde oturan N.A., geçen yıl farklı zamanlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp alay ederek, küfürlü konuşmalarda bulundu. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, cep telefonundan 112 çağrı hattını arayarak sürekli meşgul eden ve ambulansın gereksiz kullanımına sebep olan kişinin tespit edilmesi için mahkemeye başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılan N.A.'ya Kabahatler Kanunu'nun 42/A maddesi gereğince 309 lira idari para cezası kesildi.Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmesinin önemli problemler arasında yer aldığını ifade ederek, "Eskişehir'de Valimiz Özdemir Çakacak himayesinde başlattığımız 'Bir Nefes Kadar Acil mi?' kampanyamız sayesinde 2018 yılına göre 2019 yılında yüzde 10 oranında bir iyileşme sağladık. 112 hattının gereksiz meşgul edilmesinin hayati sonuçları olabilir. Gereksiz yere meşgul edilen her ambulans bir hayat demek. Tüm vatandaşlarımızı 112 ve ambulanslar konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Önce satırla vurdu, ardından kablo ile boğarak parçalara ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:21:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 112'yi meşgul edene 309 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]