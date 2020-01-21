112'yi meşgul edene 309 lira ceza - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yardım çağrıları dışında gereksiz yere aradığı tespit edilen N.A.'ya 309 lira idari para cezası kesildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde oturan N.A., geçen yıl farklı zamanlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp alay ederek, küfürlü konuşmalarda bulundu. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, cep telefonundan 112 çağrı hattını arayarak sürekli meşgul eden ve ambulansın gereksiz kullanımına sebep olan kişinin tespit edilmesi için mahkemeye başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılan N.A.'ya Kabahatler Kanunu'nun 42/A maddesi gereğince 309 lira idari para cezası kesildi.Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmesinin önemli problemler arasında yer aldığını ifade ederek, "Eskişehir'de Valimiz Özdemir Çakacak himayesinde başlattığımız 'Bir Nefes Kadar Acil mi?' kampanyamız sayesinde 2018 yılına göre 2019 yılında yüzde 10 oranında bir iyileşme sağladık. 112 hattının gereksiz meşgul edilmesinin hayati sonuçları olabilir. Gereksiz yere meşgul edilen her ambulans bir hayat demek. Tüm vatandaşlarımızı 112 ve ambulanslar konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.