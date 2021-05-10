Karabük'te asılsız ihbarda bulunan kişiye idari para cezası - Son Dakika

Karabük'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulunan kişiye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Merkez ilçeye bağlı bir köyde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulunan kişiye, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülmesine engel olması nedeniyle İl Merkez Jandarma Komutanlığınca 412 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Asılsız ihbar ve gereksiz çağrıların, acil yardıma ihtiyacı olanların talep ve şikayetlerinin süratle ve zamanında karşılanamamasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, "Belirtilen nedenlerle arzu edilenin aksine davrananlar hakkında bundan sonra da idari para cezasının yanı sıra gerektiğinde adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadesi kullanıldı.