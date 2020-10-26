1129. sokakta yapılan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika

1129. sokakta yapılan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı

26.10.2020 14:42
1129. sokakta yapılan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı, System.String[]

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt çalışmaları kapsamında Taksim Mahallesinde ki sebze hali yolu olarak bilinen 1129. Sokakta asfalt çalışmalarında sona yaklaştı.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt çalışmaları kapsamında Taksim Mahallesinde ki sebze hali yolu olarak bilinen 1129. Sokakta asfalt çalışmalarında sona yaklaştı.

Sokakta eski asfaltın söküm işlemlerini bitiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün itibariyle asfalt döküm çalışmalarını başlattı. 325 metre uzunluğunda yapılacak olan asfalt çalışmasında 8bin 700 m2 alan için 1250 ton asfalt kullanılacak.

Başlatılan asfalt çalışmalarını Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da yerinde inceledi. Başkan Aksun'a Belediye Başkan Yardımcıları İkram Çamur ve Savaş Sinanoğlu'da eşlik etti.

Burada bir açıklama yapan Başkan Aksun "Sebze hali önünde bulunan sokağımızın asfaltını dökmekteyiz. Allah nasip ederse Erzincan'ımızda asfaltsız sokak bırakmamak için niyetlendik. Bugün buradaki bu problemli olan yolu asfaltlayarak ilerleyen zamanda da Hukuk Fakültesinin bulunduğu alana kadar yani Bahçe Kültürlerine kadar bu asfaltı da tamamlamış olacağız. Erzincan'da ulaşımı daha rahat sağlayabilmek için bu tür hizmetlerimizi aralıksız devam ettireceğiz" dedi. - ERZİNCAN

1129. sokakta yapılan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı
1129. sokakta yapılan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı
1129. sokakta yapılan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı

Fen İşleri Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi, Erzincan, Taksim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1129. sokakta yapılan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika

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