Son Dakika Haberleri: 113 Milyondan Fazla İnsan Açlıkla Boğuşuyor"

113 Milyondan Fazla İnsan Açlıkla Boğuşuyor"

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), başta Yemen, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afganistan olmak üzere küresel düzeyde 113 milyon insanın "akut açlık" çektiğini duyurdu.

113 Milyondan Fazla İnsan Açlıkla Boğuşuyor
Birleşmiş Milletler (BM), başta Yemen, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afganistan olmak üzere küresel düzeyde 113 milyon insanın "akut açlık" çektiğini duyurdu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayımlanan "2019 Küresel Gıda Krizi Raporu"na göre, geçen yıl açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkelerin başında Yemen, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afganistan, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Nijerya ve Suriye geldi.

Raporda, bu 8 ülkede yaklaşık 72 milyon insanın akut açlık çektiği belirtilerek, yaşanan savaşlar, ekonomik çalkantılar, iklim değişikliğine bağlı doğal afetler ve güvenliğin sağlanamamasının açlık sıkıntısının ana nedenleri olduğu ifade edildi.

Açıklanan verilere göre, dünya genelinde 53 ülkede toplam 113 milyon insanın acil gıda ihtiyacı bulunuyor. Dünya genelinde 2017'de açlık sıkıntısı çeken insan sayısı ise toplam 124 milyondu.

Açlık krizinden en çok etkilenen ülke Yemen

Küresel düzeyde "akut açlık" durumundaki kişi sayısının en yüksek olduğu ülkenin 15,9 milyon ile Yemen olduğu aktarılan raporda, bu ülkeyi, 13,1 milyonla Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve 10,6 milyonla Afganistan'ın takip ettiği kaydedildi.

Ayrıca raporda "Çocukların beslenmesinde gözlenen akut ve kronik yetersizlik derin endişe kaynağı olmayı sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:12 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Kongo, Yemen, Güncel
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