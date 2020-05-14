- 113 yaşında koronayı yendi - Son Dakika

- 113 yaşında koronayı yendi

MADRİD - İspanya'nın en yaşlı kadını korona virüsü yendi.

Korona virüs salgınında can kayıpları ve vaka sayıları endişe verirken güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Korona virüs nedeniyle Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'da, ülkenin en yaşlı kadını Maria Branyas korona virüsü yendi. İspanyol yetkililer, Mart ayında korona virüse yakalanan 113 yaşındaki kadının haftalar süren tedavisinin ardından hastalığı yenmeyi başardığını doğruladı. Branyas, 1918'de İspanyol gribini, 1936'da başlayan iç savaşı ve korona virüsünü hayatta kalarak atlatmış oldu.

Meksika'da 1907 yılında dünyaya gelen Branyas, 2 yıl sonra San Francisco'ya taşındı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya'nın Girona eyaletine yerleşen Branyas'ın 3 çocuğu ve 11 torunu bulunuyor.