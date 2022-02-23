115 bin liralık duşakabin camı araçtan yola savrulup kırılınca üzüntüsünden ağladı - Son Dakika
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115 bin liralık duşakabin camı araçtan yola savrulup kırılınca üzüntüsünden ağladı

23.02.2022 00:57
115 bin liralık duşakabin camı araçtan yola savrulup kırılınca üzüntüsünden ağladı

Samsun'da bir duşakabin iş yeri sahibi, depodan işyerine nakliyat kamyoneti ile götürdüğü 115 bin liralık duşakabin camlarını kamyonetin kavşakta virajı alamayarak camlarının yola devrilip kırılması üzerine üzüntünden gözyaşı döküp ağladı.

Samsun'da bir duşakabin iş yeri sahibi, depodan işyerine nakliyat kamyoneti ile götürdüğü 115 bin liralık duşakabin camlarını kamyonetin kavşakta virajı alamayarak camlarının yola devrilip kırılması üzerine üzüntünden gözyaşı döküp ağladı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde duşakabin dükkanı sahibi S.K., Y.A. idaresindeki nakliyat kamyonuna 115 bin lira değerindeki duşakabin camlarını yükletip deposundan işyerine götürmek için yola çıktı. Y.A. idaresindeki kamyonet Canik ilçesi viyadük altındaki kavşağı dönmek isterken kamyonetin üzerindeki camlar yola devrilerek karayolu üzerine saçılarak kırıldı. Camların sahibi S.K., önce bir kamyonet temin etti ve kırılmayan sağlam camları bunlara yükleyip götürmek istedi. Kırılmadan sağlam kalan camların çizilmiş olabileceğini ve bunları müşterilerine satmaya vicdanın kabul etmediğini söyleyen S.K. sağlam olan camları da almaktan vazgeçti. Canik Belediyesi ekipleri camları iş makinesi ile kamyona yükleyip çöp istasyonuna götürdü. S.K. camların iş makinası ile kamyona yüklenmesini izlerken üzüntüsünden gözyaşı döktü. Camlar yoldan kaldırıldıktan sonra yol araç trafiğine açıldı. - SAMSUN

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115 bin liralık duşakabin camı araçtan yola savrulup kırılınca üzüntüsünden ağladı 115 bin liralık duşakabin camı araçtan yola savrulup kırılınca üzüntüsünden ağladı Virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü Virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü

Kamyonet, Tragger, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 115 bin liralık duşakabin camı araçtan yola savrulup kırılınca üzüntüsünden ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 115 bin liralık duşakabin camı araçtan yola savrulup kırılınca üzüntüsünden ağladı - Son Dakika
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