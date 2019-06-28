Son Dakika Haberleri: 115 kök Hint keneviri ele geçirildi
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115 kök Hint keneviri ele geçirildi

15 dakika önce

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından 115 kök Hint keneviri ele geçirildi.

115 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından 115 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Hint keneviri alanlarının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda kent merkezinde maloz ve toprak yığınlarının bulunduğu açık alanda; 115 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak "İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek" suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
polis, afyonkarahisar, hint keneviri, 3. Sayfa
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