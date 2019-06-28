115 kök Hint keneviri ele geçirildi
15 dakika önce
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından 115 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından 115 kök Hint keneviri ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince Hint keneviri alanlarının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda kent merkezinde maloz ve toprak yığınlarının bulunduğu açık alanda; 115 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Olay ile ilgili olarak "İzinsiz Kenevir
Bitkisi Yetiştirmek" suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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