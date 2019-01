115'lik Fatma Ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan Sevgisi

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman 'da yaşayan ve çok sevdiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı görmek isteyen asırlık çınar Fatma Özden için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik Yeşilyurt Mahallesi 'nde tek katlı bir evde yalnız yaşayan ve yaşamı boyunca 2. Abdülhamid'den Mustafa Kemal Atatürk 'e onlarca devlet büyüğünün dönemine tanıklık eden 115 yaşındaki Fatma Özden'i evinde ziyaret etti.Fatma nine Çelik'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ı ölmeden önce görmeyi arzu ettiğini söyledi. Çelik de asırlık çınarın isteğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ileteceğini belirterek, yaşlı kadının evde bakım hizmeti alması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hizmetlerinden yararlanması, yaşlılık aylığı alması gibi çalışmaları da başlattı."İsteğini ilgili yerlere ileteceğiz"İl müdürü Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuk, yaşlı, kadın, engelli ayırt etmeden her yaş grubuna hizmet veren bir kurum olduğunu anlattı.Özellikle yaşlılara büyük önem verdiklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'un yönlendirmesiyle Adıyaman'da 100 ve üzeri yaşlıları bulup ziyaret ediyoruz. Kadim değerlerimizi geleceğe taşıyan büyüklerimizin ellerinden öperek onların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Fatma Özden'i de evinde ziyaret ettik, sağlığı yerinde, gençlere taş çıkartan bir duruşu var. Kendisi Cumhurbaşkanımıza ya misafir olmak ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Adıyaman'da evinde ağırlamak istediğini söyledi. Biz de bu isteğini ilgili yerlere ileteceğiz. İnşallah 2019 yılı içerisinde Fatma Özden'in talebi karşılanmış olur. Çünkü dünya gözüyle en son talebi ölmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek."Çelik, Özden'in kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyonda her gördüğünde dua ettiğini, heyecanlandığını ve ona karşı sevgisinin katbekat arttığını anlattığına işaret ederek, "Fatma Özden'in isteğinin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Bakanlığa durumu ileteceğiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini sağlamaya çalışacağız." dedi."İnşallah en kısa zamanda isteğim gerçekleşir"Ziyaretinden dolayı Çelik'e teşekkür eden Fatma nine ise şöyle konuştu:"İnşallah en kısa zamanda isteğim gerçekleşir. Ölmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istiyorum. Fehmi Çelik, isteğimi not alıp ileteceğini söyledi. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'a gelirse kendisini evimde misafir etmek istiyorum. Onu her gün televizyonda görüyorum. Kulağım az işitiyor, gözüm az görüyor ama ben yine de onu duymaya, görmeye çalışıyorum. O çıkınca heyecanlanıyorum. Evladım gibi seviyorum. En büyük arzum tanışabilmek. Allah nasip eder mi bilmiyorum. Allah ona hayırlı, uzun ömürler versin."Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez de evinde ziyaret etiği Fatma Özden'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi için elinden geleni yapacağını dile getirdi.