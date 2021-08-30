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115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda hedef Uzak Doğu ve Brezilya'ya ihracatı arttırmak - Son Dakika

115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda hedef Uzak Doğu ve Brezilya'ya ihracatı arttırmak

30.08.2021 10:40

115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda hedef Uzak Doğu ve Brezilya'ya ihracatı arttırmak Kuru kayısı ihracatında 13 bin 167 ton ile zirve ABD'nin Yeni sezonda hedef 100 bin ton kuru kayısı ihracatı Dünya kayısı başkenti Malatya'dan 2020-2021 kuru kayısı sezonunda yurt dışına 115 ülkeye 87 bin...

115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda hedef Uzak Doğu ve Brezilya'ya ihracatı arttırmak

Kuru kayısı ihracatında 13 bin 167 ton ile zirve ABD'nin

Yeni sezonda hedef 100 bin ton kuru kayısı ihracatı

MALATYA - Dünya kayısı başkenti Malatya'dan 2020-2021 kuru kayısı sezonunda yurt dışına 115 ülkeye 87 bin ton ihracat yapıldı ve 291 milyon dolar gelir elde edildi. 2021-2022 sezonundaysa 100 bin ton kuru kayısı ihracatı hedeflenirken, pazarda en büyük alıcıysa 13 bin 167 ton ile ABD durumundadır.

Malatya'da binlerce ailenin geçim kaynağı olan kuru kayısının yurt dışında pazarı genişlemeye devam ediyor. İhracat rakamların her geçen gün arttığı kuru kayısıda, Covid- 19 pandemi sürecine rağmen 2020 -2021 sezonunda 115 ülkeye 87 bin ton ihracat yapıldı ve 291 milyon dolar gelir elde edildi. Kuru kayısı ihracatında pazarın zirvesinde 13 bin 167 ton ile ABD bulunurken, Almanya ve Fransa'da listenin devamını oluşturuyor. 2021 2022 sezonunda 100 bin ton kuru kayısı ihracatı hedeflenirken uzak doğu piyasasına yapılan ihracatın artması bekleniyor.

Malatya ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan kayısıdaki hedeflerinin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'da kuru kayısı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi.

"İhracat rakamları korundu, gelir arttı"

Kuru kayısı ihracatıyla Malatya'nın ülke ekonomisine önemli bir girdi sağladığını dile getiren Başkan Özcan, "2020 yılın Ağustos ayı 1'i itibariyle ve 2021 yılının 31 Temmuz dönemi bizim için sezon diye adlandırdığımız dönem. Bu sezon dönemi içerisinde toplam 87 bin 121 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla birlikte toplamda 291 milyon 750 bin dolar da hem ülke ekonomisine hem de Malatya ekonomisine gelir sağlamış olduk. Bizim için çok sevindirici bir gelişme özellikle pandemiye rağmen kuru kayısı ihracat rakamlarımızı korurken bir taraftan da ihracat gelirlerimizi arttırmış olduk. Geçen yıla kıyasladığımız zaman ihracat rakamlarımızı korumuşken, yaklaşık 30 milyon dolar daha fazla gelir elde etmiş olmamız bizim için çok sevindirici gelişme. 2021 yılı ve 2022 yılının ortalarına kadar da 100 bin ton ihracat hedefimizi koruyoruz. Son 6 aydır ortaya koymuş olduğumuz hedef 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefine doğru da emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Uzak doğu ve Brezilya pazarında hareketlilik bekleniyor"

Dünyanın dört bir yanına kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Özcan, Uzakdoğu ve Brezilya pazarlarında da hareketlilik beklediklerini ifade ederek, "1 Ağustos itibariyle de ihracatımız devam ediyor. Dünyanın dört bir yanına kuru kayısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hem Uzakdoğu pazarlarına hem de özellikle Brezilya pazarlarında kuru kayısıda çok önemli bir hareketlilik bekliyoruz. Hem Amerika pazarını korumaya hem de Avrupa'da ihracatımızı arttırmak en önemli planlarımızdan bir tanesi. Bunların hepsinin parça parça gerçekleştirmek için de yoğun bir mücadele veriyoruz. 2020 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, yereldeki milletvekillerimizle yapmış olduğumuz görüşme neticesinde özellikle 2020 yılında kuru kayısıda önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Bir taraftan kuru kayısı lisanlı depoculuğu hayata geçirilirken bir taraftan da Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasalara müdahale alımları kararlarından sonra da kayısı da önemli bir istikrar dönemi başladı. Biz en çok ihtiyacımız olan en önemli şeylerden bir tanesiydi" diye konuştu.

(HY-VK-LO-Y)

115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda hedef Uzak Doğu ve Brezilya'ya ihracatı arttırmak
115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda hedef Uzak Doğu ve Brezilya'ya ihracatı arttırmak
115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda hedef Uzak Doğu ve Brezilya'ya ihracatı arttırmak
115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda hedef Uzak Doğu ve Brezilya'ya ihracatı arttırmak
115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda hedef Uzak Doğu ve Brezilya'ya ihracatı arttırmak
115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda hedef Uzak Doğu ve Brezilya'ya ihracatı arttırmak

Uzak Doğu, İhracat, Malatya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda hedef Uzak Doğu ve Brezilya'ya ihracatı arttırmak - Son Dakika Ekonomi


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