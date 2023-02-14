116'NCI SAATTE 15 YAŞINDAKİ İKBAL'İ KURTARAN EKİBİN BAŞKANI: KAYSERİ'DE HASTANEDEYMİŞ, DURUMU GAYET İYİ - Son Dakika
Üye Girişi

116'NCI SAATTE 15 YAŞINDAKİ İKBAL'İ KURTARAN EKİBİN BAŞKANI: KAYSERİ'DE HASTANEDEYMİŞ, DURUMU GAYET İYİ

14.02.2023 17:46

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek katıldıkları arama çalışmalarında 116'ncı saatte Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ekibi ile birlikte Saadet İkbal Çil'i (15)sağ kurtaran Keşan Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) Başkanı Gökhan Yumuşak, Çil'i kurtarmak için uzun...

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek katıldıkları arama çalışmalarında 116'ncı saatte Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ekibi ile birlikte Saadet İkbal Çil'i (15)sağ kurtaran Keşan Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) Başkanı Gökhan Yumuşak, Çil'i kurtarmak için uzun uğraşlar verdiklerini söyledi. Yumuşak, "O kızımızın üzerine çok dinleme yaptık. Ama hiçbir ses alamadık. Kepçeyle enkaz üzerindeki inşaat malzemelerini sıyırırken bir aralık ortaya çıktı. O aralığa ışık tutup, içeri seslenerek çalışmaya devam ettik. O anda zeminde yeni bir aralık daha oluştu. Kepçeyi durdurur durdurmaz kızımız 'buradayım' diye seslendi" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremin hemen ardından bölgeye giden KEDAK ekibi Edirne'nin Keşan ilçesine dönüş yaptı. Bölgedeki durumu anlatan KEDAK Başkanı Gökhan Yumuşak, Stad Caddesi Elif Bike Apartmanı'nda 116'ncı saatte enkazdan kurtardıkları Saadet İkbal Çil'in kurtarılma anını anlattı.

'TELEFONU ÇALMAYA BAŞLAMIŞ'

Gökhan Yumuşak, enkazdaki bir polisi arayan yakınının enkazda aradığı Saadet İkbal Çil'in telefonunun çalmaya başladığını söylediğini belirterek, "Sonrasında biz yine arama-dinleme yapmaya başladık. Seslenmeye başladık. Herkes bir ümit bekliyor. İngiliz ekip, Afet Koordinasyon Merkezi'nden dinleme ekipmanı istedi. İngiliz ekipleri geldi ve bulunduğumuz enkazın çevresine aletleri yerleştirerek dinleme yapmaya başladı. Yollardan geçen arabalardan tutun ayakta yürümeye bile kimseye müsaade etmiyorsunuz. Çok hassas bir dinleme aleti o. 2 defa beton yığını kazılmasına benzer bir ses alınmış. Tekrar dinleme çalışmalarından sonra ise hiçbir ses gelmiyor. Bina öyle bir şekilde yıkılmıştı ki oradaki yakınları bile bu binanın bu şekle nasıl geldiğini anlamamışlardı. O kızımızın üzerine çok dinleme yaptık. Ama hiçbir ses alamadık. Kepçeyle enkaz üzerindeki inşaat malzemelerini sıyırırken bir aralık ortaya çıktı. O aralığa ışık tutup, içeri seslenerek çalışmaya devam ettik. O anda zeminde yeni bir aralık daha oluştu. Kepçeyi durdurur durdurmaz kızımız 'buradayım' dedi. Onu bulduktan sonra doktorlar, sağlık ekipleri gelip müdahale ettiler. İlk olarak enkaz içerisinde sağlık müdahalelerini yaptılar. Sonrada çıkartarak ambulansa sağ salim teslim ettik. Bugünde bir fotoğrafı ulaştı elimize. Kayseri'de hastanedeymiş, hiçbir sıkıntısı yok, durumu gayet iyi" dedi.

'104 AİLE 344 KİŞİ KEŞAN'A ŞU ANDA GELMİŞ DURUMDA'

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin ise çok zor bir sürecin içerisinde KEDAK'ın gurur verici bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "Şu günlerden itibaren en önemli konulardan biri de depremzede vatandaşlarımızın Keşan'a geliyor olması. Keşan halkımızın duyarlılığını biliyoruz. Burada bir miktar daha kendilerinin duyarlılığına ve hassasiyetine ihtiyacımız olacak. 104 aile 344 kişi Keşan'a şu anda gelmiş durumda. Bu sayı artacak. Keşan halkı depremzedelere kucak açacaktır. Depremzede ailelerimizi Keşan'da misafir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
116'NCI SAATTE 15 YAŞINDAKİ İKBAL'İ KURTARAN EKİBİN BAŞKANI: KAYSERİ'DE HASTANEDEYMİŞ, DURUMU GAYET İYİ 116'NCI SAATTE 15 YAŞINDAKİ İKBAL'İ KURTARAN EKİBİN BAŞKANI: KAYSERİ'DE HASTANEDEYMİŞ, DURUMU GAYET İYİ Edirne'ye gelen depremzedeler, ihtiyaçlarını ücretsiz marketten karşılıyor Edirne'ye gelen depremzedeler, ihtiyaçlarını ücretsiz marketten karşılıyor

Kahramanmaraş, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 116'NCI SAATTE 15 YAŞINDAKİ İKBAL'İ KURTARAN EKİBİN BAŞKANI: KAYSERİ'DE HASTANEDEYMİŞ, DURUMU GAYET İYİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Kuraklıkla boğuşan Kenya'da Devlet Başkanı Ruto yağmur duasına çıktı
17:31 Suriye'de depremde can kaybı 5 bin 814'e yükseldi
17:41 İskenderun'da gözaltına alınan hırsızlık ve yağma şüphelileri linç edilmek istendi
13:25 Deprem anından yeni görüntü! Hemşireler kaçmayıp kuvözdeki bebeklere koştular
17:21 "Ölüm var" diyerek futbolu bırakmıştı! Emre Çolak, 24 saat sonra sahalara geri döndü
16:04 Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay yasaklandı
16:48 Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti
16:57 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Eda Apartmanı 28 kişiye mezar oldu
16:54 En acı Sevgililer Günü! Depremde kaybettiği eşinin mezarına çocuklarıyla birlikte gidip gül bıraktı
16:43 Depremde, dökülen sıvalar arasında kaçış anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2023 18:28:16. #1.11#
SON DAKİKA: 116'NCI SAATTE 15 YAŞINDAKİ İKBAL'İ KURTARAN EKİBİN BAŞKANI: KAYSERİ'DE HASTANEDEYMİŞ, DURUMU GAYET İYİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement