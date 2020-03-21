116 toplu taşıma aracına dezenfekten konuldu - Son Dakika
Son Dakika Yerel 116 toplu taşıma aracına dezenfekten konuldu - Son Dakika

116 toplu taşıma aracına dezenfekten konuldu

6 saat önce

116 toplu taşıma aracına dezenfekten konuldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına mikrop kırıcı solüsyonlar yerleştirildi.

116 toplu taşıma aracına dezenfekten konuldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına mikrop kırıcı solüsyonlar yerleştirildi.

Dünya genelinde etkili olan Korona virüsü Türkiye'de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İnegöl Belediyesi şehrin 50 farklı noktasına dezenfekte cihazları koydu. Aynı uygulama şehirde bulunan 116 adet toplu taşıma araçlarına da yerleştirildi. Araçlara binen vatandaşlar binerken isterlerse bu uygulamayı kullanabilecek.

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Halk otobüsleriyle günlük yaklaşık 40 bin insan taşınıyor. Tabi bu virüs sürecinde toplu taşıma kullanımı azaldı. Biz yine de tedbirimizi alıyoruz ve halk otobüslerini kullanan vatandaşların ellerini dezenfekte edebilmesi için, mikrop kırıcı solüsyonları araç içerisine yerleştirdik. 116 aracın tamamına aparatlarını taktık. Malzemeleri de içerilerine yerleştirdik. Bunların kontrollerini şoför arkadaşlarımız yapacaklar. Sıvılar da yanlarında var bittikçe ekleyecekler. Burada amacımız kişisel hijyeni maksimum seviyede tutabilmek. Korona virüs ile mücadele sürecini en sağlıklı şekilde tamamlamak istiyoruz. Lütfen herkes bu sürece dikkat etsin. Özellikle 60 yaşının üstündeki büyüklerimizin evlerinde kalmalarını istiyoruz. İhtiyaçlarının karşılanması ile alakalı da arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar'da yapılan uygulamalardan dolayı özel halk otobüsü yönetimi ile İnegöl Belediyesine teşekkür ederek dezenfekte olayını uygun bulduklarını belirtti.

116 toplu taşıma aracına dezenfekten konuldu

Türkiye, İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:19 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:04:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 116 toplu taşıma aracına dezenfekten konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]