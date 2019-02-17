Son Dakika Haberleri: 116. Uluslararası New York Oyuncak Fuarı - New

116. Uluslararası New York Oyuncak Fuarı - New

30 dakika önce

- Genel görüntüler Bu yıl 116'ncısı düzenlenen ve dünyanın en büyük oyuncak fuarlarından biri olan "New York Oyuncak Fuarı" Javits Center'da açıldı.

- Genel görüntüler Bu yıl 116'ncısı düzenlenen ve dünyanın en büyük oyuncak fuarlarından biri olan "New York Oyuncak Fuarı" Javits Center'da açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:35 Kaynak: AA

New York, Güncel
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