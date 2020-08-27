117 bin yavru sazan balığı suyla buluşturuldu - Son Dakika

117 bin yavru sazan balığı suyla buluşturuldu

DENİZLİ - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 2020 Yılı Balıklandırma Programı çerçevesinde, Denizli'deki göl ve göletlere 117 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "2020 Yılı Balıklandırma Programı" kapsamında; Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Ünitesinde Denizli için üretilen 117 bin adet yavru sazan balığı göl ve göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, yaptığı açıklamada; "Bakanlık olarak, su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerimizin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesini yürütüyoruz. Anadolu'muzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıklar ülkemizdeki göl ve göletlere bırakılmaktadır. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm ekonomik balık türlerine ait stokların gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, zaman ve yer yasaklarına uyulması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımızca yürütülen farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde, gelecek yıllarda yeni balık türlerini de deniz ve iç sulara bırakarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edilecektir" dedi.

Balıklandırma Programı çerçevesinde, son 5 yılda Denizli'deki göl ve göletlere bırakılan yavru sazan balığı sayısının yaklaşık 560 bini bulduğu ifade edildi.