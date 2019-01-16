117'inci Doğum gününde Nazım Hikmet'e Kırklareli'nden Özel Bir Anma Gecesi

Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin birinci bölümünde Eğitim Sen Kırklareli Şubesi Başkanı Ramazan Özenç'in moderatörlüğünde söyleşileri gerçekleştiren Gazeteci Yazar Emin Karaca ve Tuncer Sümer, Nazım Hikmet'e dair bilinmeyen yönlerini, sanatını, etkilediği toplumsal kesimleri ve hatıraları katılımcılar ile paylaşarak, dünya şairine yeniden bakabilmeyi katılımcılara sağladılar.

GRUP GÜNDOĞARKEN İLE ŞARKILAR BİRLİKTE SÖYLENDİ

Söyleşilerin ardından tüm zamanların sevilen efsane grubu "Grup Gündoğarken" sahne aldı. Birçok hayran kitlesini oluşturan sevilen parçalarını Kırklarelililer ile birlikte seslendiren Grup Gündoğarken, gecenin anlam ve önemi dolayısıyla Nazım Hikmet'i anlatan parçalarda coşkulu bir performans gerçekleştirdiler. Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider çiçek ve plaket takdim ederek, bu özel ve anlamlı gece için başta Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen olmak üzere, grup müzisyenlerine çok teşekkür etti.