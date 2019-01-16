Son Dakika Haberleri: 117'inci Doğum gününde Nazım Hikmet'e Kırklareli'nden Özel Bir Anma Gecesi

117'inci Doğum gününde Nazım Hikmet'e Kırklareli'nden Özel Bir Anma Gecesi

1 saat önce

Kırklareli Belediye Başkanlığı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Dünya Şairi Nazım Hikmet, 117'inci doğumgününe özel bir programda Kırklarelili vatandaşlar ile birlikte anıldı.

117'inci Doğum gününde Nazım Hikmet'e Kırklareli'nden Özel Bir Anma Gecesi, System.String[]

Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin birinci bölümünde Eğitim Sen Kırklareli Şubesi Başkanı Ramazan Özenç'in moderatörlüğünde söyleşileri gerçekleştiren Gazeteci Yazar Emin Karaca ve Tuncer Sümer, Nazım Hikmet'e dair bilinmeyen yönlerini, sanatını, etkilediği toplumsal kesimleri ve hatıraları katılımcılar ile paylaşarak, dünya şairine yeniden bakabilmeyi katılımcılara sağladılar.

GRUP GÜNDOĞARKEN İLE ŞARKILAR BİRLİKTE SÖYLENDİ

Söyleşilerin ardından tüm zamanların sevilen efsane grubu "Grup Gündoğarken" sahne aldı. Birçok hayran kitlesini oluşturan sevilen parçalarını Kırklarelililer ile birlikte seslendiren Grup Gündoğarken, gecenin anlam ve önemi dolayısıyla Nazım Hikmet'i anlatan parçalarda coşkulu bir performans gerçekleştirdiler. Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider çiçek ve plaket takdim ederek, bu özel ve anlamlı gece için başta Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen olmak üzere, grup müzisyenlerine çok teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:59 Kaynak: Bültenler

Eğitim Sen, Grup Gündoğarken, Kırklareli, Nazım Hikmet Ran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi Son Dakika! CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:53:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 117'inci Doğum gününde Nazım Hikmet'e Kırklareli'nden Özel Bir Anma Gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]