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117 KOYUN ÇİÇEK HASTALIĞI NEDENİYLE TELEF OLDU - Son Dakika

117 KOYUN ÇİÇEK HASTALIĞI NEDENİYLE TELEF OLDU

16.02.2022 19:48

BOLU'da, Alaattin Acar'ın 117 koyun ve kuzusu çiçek hastalığı nedeniyle telef oldu.

BOLU'da, Alaattin Acar'ın 117 koyun ve kuzusu çiçek hastalığı nedeniyle telef oldu.

Bolu merkeze bağlı Çaygökpınar Köyü'nde eşiyle birlikte koyun üreticiliği ve çiftçilik yapan Alaattin Acar, sürüsündeki hayvanların hareket etmekte zorlandıklarını fark etti. Hayvanlarını bir süre gözlemleyen Acar, sürüdeki koyun ve kuzuların kötüleşmesi üzerine durumu İl Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi. İnceleme yapan ekipler, koyun ve kuzuların çiçek hastalığına yakalandığını tespit etti. Ancak, alınan bütün önlemlere karşı Acar'ın sürüsünde bulunan 117 koyun ve kuzusu telef oldu.

Tek geçim kaynaklarının koyun üreticiliği olduğunu belirten Alaattin Acar, 'Biz eşimle beraber koyun üreticiliği ve çiftçilik yapıyoruz. Hayvanlarıma çiçek hastalığı geldi. Büyük bir kısmı maalesef telef oldu. Koyunlar ve özellikle kuzular bağıra bağıra öldü. Sürünün büyük bir kısmını kaybettim. 117 tane hayvanım öldü. Çok üzgünüz. Bizim başka hiçbir geçim kaynağımız da yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Durumumuz çok kötü. Hayvanlarımızı çok seviyorduk ama maalesef başımıza böyle bir felaket geldi' dedi.

117 KOYUN ÇİÇEK HASTALIĞI NEDENİYLE TELEF OLDU
117 KOYUN ÇİÇEK HASTALIĞI NEDENİYLE TELEF OLDU
117 KOYUN ÇİÇEK HASTALIĞI NEDENİYLE TELEF OLDU

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Tarım, Bolu, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 117 KOYUN ÇİÇEK HASTALIĞI NEDENİYLE TELEF OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: 117 KOYUN ÇİÇEK HASTALIĞI NEDENİYLE TELEF OLDU - Son Dakika
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