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117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı! - Son Dakika

117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!

16.02.2022 17:31

Bolu'da, koyun üreticiliği ve çiftçilikle uğraşan Alaattin Acar'a ait 117 koyun, çiçek hastalığı sebebiyle telef oldu. Yaşanan durum karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Acar, çaresizlik içerisinde yetkililerden yardım istedi.

Bolu merkeze bağlı Çaygökpınar Köyü'nde eşiyle birlikte koyun üreticiliği ve çiftçilik yapan Alaattin Acar, sürüsündeki hayvanların hareket etmekte zorlandıklarını ve hastalık belirtileri gösterdiklerini fark etti. Hayvanlarını bir süre gözlemleyen Acar, sürüdeki koyun ve kuzuların kötüleşmesi üzerine durumu İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Koyunları gözü önünde çırpına çırpına can veren çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı

ÇİÇEK HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

Acar'ın üretim yaptığı yerde inceleme yapan ekipler, koyun ve kuzuların çiçek hastalığına yakalandığını tespit etti. Ekipler gerekli bilgilendirme ve alınması gereken önlemleri anlattıktan sonra ayrıldı. Ancak, alınan bütün önlemlere karşı Acar'ın sürüsünde bulunan toplan 117 koyun ve kuzu telef oldu.

Koyunları gözü önünde çırpına çırpına can veren çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı

"DURUMUMUZ ÇOK KÖTÜ, YARDIM BEKLİYORUZ"

Tek geçim kaynaklarının koyun üreticiliği olduğunu belirten ve yetkililerden yardım isteyen Alaattin Acar, "Biz eşimle beraber koyun üreticiliği ve çiftçilik yapıyoruz. Hayvanlarıma çiçek hastalığı geldi. Büyük bir kısmı maalesef telef oldu. Koyunlar ve özellikle kuzular bağıra bağıra öldü. Sürünün büyük bir kısmını kaybettim. 117 tane hayvanım öldü. Çok üzgünüz. Bizim başka hiçbir geçim kaynağımız da yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Durumumuz çok kötü. Hayvanlarımızı çok seviyorduk ama maalesef başımıza böyle bir felaket geldi" dedi.

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Tarım, Bolu, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı! - Son Dakika


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