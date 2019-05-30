Son Dakika Haberleri: 117 saat havada kalıp 81 bin lira ceza kesti
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117 saat havada kalıp 81 bin lira ceza kesti

59 dakika önce

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü drone ile denetimlerini sürdürüyor.

117 saat havada kalıp 81 bin lira ceza kesti, System.String[]
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü drone ile denetimlerini sürdürüyor. 2019 yılının ilk 5 ayında yapılan denetimlerde 398 sürücüye 81 bin lira cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlere ilişkin açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, havadan yapılan denetimlerin olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekti.

Trafik kazalarının azalması, trafik kurallarına uyulması noktasında drone ile denetimin önemli olduğunu ifade eden Aktaş, "Drone ile yapılan trafik uygulamamız oldukça olumlu neticeler verdi hem bize teknik anlamda alt yapı zemin oluşturması açısından hem de pratik anlamda iş selliği açısından ekiplerimizin kullandığı önemli argümanlardan biri drone ile havadan trafik denetimi" dedi.

2019 yılının ilk 5 ayında sadece drone ile ilgili yapılan denetimlere ilişkin bilgiler veren Aktaş, şöyle devam etti:

"Bu anlamda 2019 yılı içerisinde bugüne kadar yapılmış olan drone ile çekimlerimiz 117 saat 6 dakikayı buldu. Bu noktada 398 araç sürücüsüne farklı maddelerde 409 adet ceza yazıldı. Bunun karşılığı ise 81 bin 374 TL trafik idari para cezası oldu. Yine drone ile havadan denetlemelerimiz hem merkez hem de sahil bandında devam edecektir." - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:19 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Giresun, 3. Sayfa
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