117 yaşındaki Zeliha nineden Mehmetçiğe 115 çift çorap - Son Dakika

117 yaşındaki Zeliha nineden Mehmetçiğe 115 çift çorap

24.01.2021 17:50

117 yaşındaki Zeliha nineden Mehmetçiğe 115 çift çorap MSB: "Zeliha ninemizin mektubunu okuyan Mehmetçiklerimiz, birbirinden güzel çorapları giyerek operasyon hazırlıklarına başladı" Zeliha nine: " Vatan olmadan İslamımızı yaşayamayız, özgür kalamayız" 117 yaşındaki Zeliha Barlas, Şırnak'ta...

117 yaşındaki Zeliha nineden Mehmetçiğe 115 çift çorap

MSB: "Zeliha ninemizin mektubunu okuyan Mehmetçiklerimiz, birbirinden güzel çorapları giyerek operasyon hazırlıklarına başladı"

Zeliha nine: " Vatan olmadan İslamımızı yaşayamayız, özgür kalamayız"

ANKARA - 117 yaşındaki Zeliha Barlas, Şırnak'ta Kureşin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçikler için rengarenk 115 çift çorap ördü. Zeliha nine çorapların yanı sıra Mehmetçiklere duygu dolu bir de mektup gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımda 117 yaşındaki Zeliha Barlas tarafından Şırnak'ta zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiklere gönderdiği 115 çift çorabın Mehmetçik tarafından giyilip, operasyona çıkılması görüntüleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca Zeliha ninenin Mehmetçiklere gönderdiği duygu dolu mektubun okunmasına yer verildi. Paylaşımda Mehmetçiklerin, Zeliha ninenin gönderdiği çoraplardan ve mektup üzerine duygularına da yer verildi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Zeliha ninemizin mektubunu okuyan Mehmetçiklerimiz, birbirinden güzel çorapları giyerek operasyon hazırlıklarına başladı. Çorapların giyilmesinin ardından Kahraman Mehmetçiklerimiz bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik keşif, gözetleme ve dinleme faaliyetleri icra etti. Komandolarımız operasyon sırasında ise Zeliha ninemize birbirinden güzel mesajlar da gönderdi. Bu asil milletin kahraman evlatlarını unutmayarak birbirinden güzel çorapları Mehmetçiklerimize bağışlayan, hayır dualarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek olan 117 yaşındaki Zeliha ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Zeliha ninemizin ellerinden öpüyoruz."

MSB tarafından yapılan paylaşımda Zeliha ninenin mektubu okundu. Zeliha nine mektupta şunları ifade etti:

" Asker evlatlarım sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere. Sizler Peygamber Ocağı'nda görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazı çorapları, kusurunu eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve duayla ördüm. Bu çok büyük, değerli bir görev. Vatan olmadan İslamımızı yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki vatanımız, dinimiz, özgürlüğümüz birbirinden ayrılmaz bir bütün gibidir. Ben Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin. Ayaklarınız hiç üşümesin. Duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Yapılan paylaşımda askerler duygularını şu şekilde ifade etti:

" Sevgili nineciğim göndermiş olduğun sevgi dolu hediyelerini aldım. Sizin gibi Peygamber Ocağı'nda bulunan asker evlatlarını düşünen, dualarını eksik etmeyen büyüklerimizin olması bizim için bir övünç kaynağıdır. İyi ki varsınız. Teşekkür eder, ellerinizden öperim. Sevgili nineciğim, anne kokan hediyenizi ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Ne mutlu bizlere ki senin gibi asker evlatlarına dua eden fedakar annelere sahip asil bir milletin neferiyiz. Teşekkür ediyor, ellerinizden öpüyorum. Sevgili ninem, dualarınla örüp, göndermiş olduğun çoraplarını aldım. Hediyen ve duygu dolu mektubun için teşekkür ediyorum. Biz torunlarınıza bıraktığınız kutsal emanetlerinize canımız pahasına sahip çıkacağımızdan emin olunuz. Ellerinizden öpüyorum. Sevgili ninem, öncelikle göndermiş olduğun güzel çoraplarını aldım, mektubunu okudum. Hem ayaklarımızı hem de yüreğimizi ısıttın. Duaların ve güzel dileklerin için teşekkür eder, ellerinizden öperim. Sevgili nineciğim, hediyelerin ve bizler için hediye ettiğin dualar gücümüzün bir tak daha artmasını sağlamıştır. Arkamızda sizlerin desteği ve duaları var oldukça her türlü güçlüğü aşarız.

117 yaşındaki Zeliha nineden Mehmetçiğe 115 çift çorap
117 yaşındaki Zeliha nineden Mehmetçiğe 115 çift çorap
117 yaşındaki Zeliha nineden Mehmetçiğe 115 çift çorap
117 yaşındaki Zeliha nineden Mehmetçiğe 115 çift çorap

Mehmetçik, Şırnak, Asker, Vatan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 117 yaşındaki Zeliha nineden Mehmetçiğe 115 çift çorap - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran bir kişi, saatler sonra hayatını kaybetti Dünya gündeminden düşmeyen Türk İHA'ları şimdi de Netflix belgeselinde Minareye Türk bayrağı asmaya çıkan gencin intihar ettiği sanılınca ekipler alarma geçti Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz, çiftçi oldu Yaşadığı hastalık sonrası 46 kiloya düşen Seren Serengil'in tedavisi sonuç verdi Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler
Fatih Karagümrük, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti         
18:08
Altın değerindeki kahvesi ile Nusret'ten 10 güzelle keyif Altın değerindeki kahvesi ile Nusret'ten 10 güzelle keyif         
17:46
Çarığa benzeyen peribacası görenleri kendine hayran bırakıyor Çarığa benzeyen peribacası görenleri kendine hayran bırakıyor         
17:08
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu         
16:58
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı         
16:33
Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı         
15:18
Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda Babel'in golüyle mağlup etti Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda Babel'in golüyle mağlup etti         
15:13
Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı         
14:49
Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız         
14:27
Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler         
14:27
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, "yeme içme sektöründe normalleşme için erken" uyarısı         
14:21
Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı         
13:58
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 18:14:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 117 yaşındaki Zeliha nineden Mehmetçiğe 115 çift çorap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei