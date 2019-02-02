118 Yıllık Sembole "Hayat Öpücüğü"

İzmir'in Tarihi Saat Kulesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı nedeniyle, Sadrazam Mehmet Said Paşa tarafından yaptırılan ve 1 Eylül 1901 tarihinde törenle açılan Tarihi Saat Kulesi'ni onarmak üzere harekete geçti. Saatleri Alman İmparatoru II. Wilhelm'in hediyesi olan, dairesel yapı etrafındaki dört çeşmeden oluşan 25 metrelik kuledeki hasar ve yıpranmayı kimyasal yöntemlerle gidermeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, restorasyonun yanısıra kule kısmında güçlendirme de yapacak. İzmir Tarih Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar, sembol yapının hizmete açılışını n 118. yıldönümünde, 1 Eylül 2019'da tamamlanacak.

Aslına uygun olacak

Çalışmalar kapsamında öncelikle, yapının deprem etkilerine karşı dayanmasını sağlamak için cepheden algılanmayan ve iç mekandaki derz algısına zarar vermeden güçlendirme çözümleri uygulanacak. 118 yıllık Tarihi Saat Kulesi'nin yıllar içinde zarar gören ve eksilen taş ve mermer kısımları da aslına uygun malzeme ve tekniklerle tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde yapılan incelemeler, laboratuvarda gerçekleştirilen deneysel çalışmalar ve bilgisayar ortamında yapılan teorik analizler sonucunda gerçekleştirileceği işlemler sırasıyla şu şekilde olacak:

1- Taş yüzeyler basınçsız su ile yıkanacak ve mermer yüzeyler temizlenecek.

2- Bronz aksam ve demir ferforjeler kontrollü mikro hassas kumlama ile temizlenecek ve üzerlerine doğa şartlarına karşı koruyucular uygulanacak.

3- Düşen ve kırılan parçalar, bronz alemler, çeşmeler, kopan taş parçaları, düşen zambak motifi taşlar özgününe uygun olarak tamamlanacak.

4- Yapının su tesisatı ile birlikte aydınlatma sistemi yapıya zarar vermeyecek ve cepheden görünmeyecek armatürler kullanılarak yenilenecek.