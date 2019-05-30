Son Dakika Haberleri: 11Sight, otomotiv bayilerinin satışlarını 3 kata kadar artırıyor
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11Sight, otomotiv bayilerinin satışlarını 3 kata kadar artırıyor

1 saat önce

Otomotiv bayilerine müşterileriyle iletişimde kolaylık ve yüksek maliyet avantajı sağlayan görüntülü etkileşim platformu 11Sight, bayi ziyaretini 2 kata kadar, görüşmelerin satışa dönüşme oranını ise 3 kata kadar artırıyor.

11Sight, otomotiv bayilerinin satışlarını 3 kata kadar artırıyor, System.String[]

Geliştirdikleri video etkileşim platformunun otomotiv bayi satışlarını artırdığını vurgulayan 11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, şu bilgileri verdi: "Müşteriler %65 oranında iş saatleri dışında otomobil bakıyor. Bu da bayilerin gerçek zamanda online olarak ulaşılabilir olmasını gerektiriyor. Bir müşteri satın alma kararını vermeden önce ortalama 6 farklı marka ile iletişime geçiyor. Dolayısıyla otomotiv bayilerinin özellikle iletişimde daha etkili olmaları gerekiyor. Web sitesine yapılan ziyaretler ise ortalama 2 dakika sürüyor. Müşteri bu süre içerisinde aradığı bilgiyi bulamazsa siteyi terkediyor ve bu durum potansiyel bir müşterinin farklı bir markaya kaymasına yol açıyor. Diğer yandan ortalama her 2 ziyaretçiden 1'i bayilerin sitesinde aradığını bulamıyor. Web sitesine gelen ziyaretçilerin ise sadece %1.5-2'si potansiyel alıcı olarak bilgilerini bırakıyor."

Müşterilerin dönüş oranı geleneksel yollarda %1.5-2 iken, 11Sight ile bu oran %3'ün üzerine çıktığını vurgulayan Gümüş, "Bir başka deyişle 11Sight dönüş oranını 2 kata kadar artırıyor. 11Sight ile görüntülü görüşme müşterilerin güven duygusu arttığı için görüşmelerin satışa dönüşme oranı da sesli görüşmeye göre 3 kata kadar daha fazla gerçekleşiyor" dedi

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:58 Kaynak: Bültenler
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