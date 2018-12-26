12.000.000 TL Süper Arabalarla Bir Gün
1 saat önce
Ben Enes Batur, Süperspor arabalarla bir gün geçirdik SuperCarBlondie de bizimleydi onun arabasına bindim Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Devasa bir jip her türlü süperspor arabaya bindik çılgın bir gündü #SuperCars #ArabaAvcısı, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:29 Kaynak: Youtube
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