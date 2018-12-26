Son Dakika Haberleri: 12.000.000 TL Süper Arabalarla Bir Gün

12.000.000 TL Süper Arabalarla Bir Gün

1 saat önce

Ben Enes Batur, Süperspor arabalarla bir gün geçirdik SuperCarBlondie de bizimleydi onun arabasına bindim Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Devasa bir jip her türlü süperspor arabaya bindik çılgın bir gündü #SuperCars #ArabaAvcısı, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Süperspor arabalarla bir gün geçirdik SuperCarBlondie de bizimleydi onun arabasına bindim Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Devasa bir jip her türlü süperspor arabaya bindik çılgın bir gündü #SuperCars #ArabaAvcısı, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:29 Kaynak: Youtube

Aston Martin, Lamborghini, Enes Batur, Genel
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